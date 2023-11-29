8樓管道間門未鎖...高雄區公所洽公男子竟跌至1樓 骨折送醫

高雄市三民區公所今天上午發生墜樓意外，洽公男子不知何故自8樓樓梯間的管道間墜落至1樓，頭部受傷、身體多處骨折，送醫急救。據瞭解，區公所8樓管道間小門當時沒上鎖，男子可能誤開闖入而墜樓。區公所事後已上鎖。至於墜樓原因須待男子恢復意識才能得知。

今天上午9時許，有人聽到三民區公所1樓管道間有重物墜落聲，前去查看，竟發現32歲的吳男在內，頭部受傷、身體多處骨折，經消防隊送高醫急救，暫無生命危險。據了解，吳姓男子先前在9樓調解委員會，調解車禍事故，突然癲癇發作，恢復後在一旁休息，後來不知何故墜樓。

區公所在意外發生後逐層查看，發現當時8樓樓梯間的管道間小門未上鎖。三民區長宋貴龍表示，8樓本來就貼有安全警語，小門當時沒上鎖，可能男子從9樓走樓梯間下樓時誤開進入管道間因而墜落，但他也不知道該男子為什麼會去開管道間的小門。

記者實勘三民區公所樓層，發覺各樓梯只有8樓管道間小門，貼有「管道間請勿開啟」的安全警語，門鎖已經鎖上，必須有鑰匙才能開門，其他樓層管道間小門也都鎖著，但沒貼安全警語，只在門口堆放垃圾桶、掃把等雜物。

宋貴龍說，部分樓層管道間門上沒貼警語，將作改善，並加強管控，並由各單位保管開門鑰匙，避免再度發生憾事。