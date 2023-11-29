男站重機上危險駕駛 警：最高罰3.6萬並吊扣牌照

網路流傳男騎士站在行駛中重機上舉手敬禮的影片，危險駕駛畫面令人心驚。北市警方今天說，初查路口監視器並無影片中情形，將擴大追查，最高可處3.6萬元罰鍰和吊扣牌照。

近日有網友在網路影音平台上傳影片，內容顯示有名男騎士站立於行駛中的紅牌大重機，一度還舉手敬禮，影片字幕還寫上「11/26台北市南港區市民大道七段，重機老屁孩以為在閱兵，可以去印度國慶了」等語。

台北市警察局南港分局今天透過新聞稿表示，經調閱當天路口監視器畫面查看，並未發現網路影片中的違規情事。

南港分局表示，將持續擴大調閱、確認車牌號碼，並依道路交通管理處罰條例第43條第1項第1款「道路上蛇行，或以其他危險方式駕車」規定逕行舉發，可處新台幣6000元以上3萬6000元以下罰鍰，並吊扣牌照6個月。

南港分局呼籲，若騎士手未控制手把、站立於機車上、蛇行、競速、逼車、驟然煞車等行駛行為，均屬危險駕車，恐嚴重傷害他人生命、財產安全，警方將予以告發取締，以保障用路安全。