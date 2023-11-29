影／烏克蘭一家三口駕帆船避難他感嘆只想保護家人安全

俄烏戰爭造成許多家庭家破人亡，一名烏克蘭男子駕帆船載妻兒逃難，日前因帆船故障緊急申請停靠台中梧棲漁港，烏克蘭男子今天說，他原本自己駕帆船旅遊，因俄烏戰爭爆發，他擔心妻兒安全，開船回國接妻兒逃出，他只想保護家人安全，更期待戰爭早日結束。

這名烏克蘭男子41歲，妻38歲、兒子13歲，全家人搭帆船逃出烏克蘭，目前帆船故障停在梧棲漁港待檢修後，準備再往計畫中的菲律賓，他與妻兒今天在梧棲漁港看到大批媒體到場，大聲喊：「謝謝台灣，謝謝台灣人和幫助我們的很多台灣政府單位」。

男子說，5年前他自己駕帆颱在亞洲各國旅遊，後來發生俄烏戰爭，他擔心妻兒安全，開船回國，接妻兒離開，日前從韓國出發，打算開到菲律賓。

他說戰爭很可怕，家鄉遇到戰火，到處都很危險，他為了保護家人安全，開船載他們逃離，但又惦記家鄉的親人；目前全家人生活起居都在帆船上，船上還有3輛自行車；其妻也感嘆說，他們逃離可怕的戰爭，「我們現在在這裡（安全的台灣）」。

台中海岸資源漁業發展所長陳英琮表示，當時烏克蘭男子駕有動力的帆船請求進港，因為船故障，最後讓這艘帆船開進梧棲漁港。

海巡署本月22日晚上6點30分接獲通報，有一艘帆船申請要進台中港，馬來西亞船籍的帆船停靠執檢碼頭，詢問船主停靠目的，船主表示因帆船疑似方向舵故障，進港檢查原因。

海巡署梧棲安檢所人員打電話給關務署台中關、移民署國境事務隊台中港分隊、台中港務警察總隊漁港中隊、疾管署台中港檢疫站、動植物檢疫局台中分局、海資所、中部航務中心等單位，各單位啟動調查機制。