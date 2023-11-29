快訊

中職／震撼彈！連兩年錯失總冠軍 樂天桃猿總教練換人

美麗島民調／侯康配支持度衝上3成 緊追賴蕭、拉開柯盈

認定條件嚴苛？官方幫倒忙？平埔族找回身分路遙遙

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／烏克蘭一家三口駕帆船避難他感嘆只想保護家人安全

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

俄烏戰爭造成許多家庭家破人亡，一名烏克蘭男子駕帆船載妻兒逃難，日前因帆船故障緊急申請停靠台中梧棲漁港，烏克蘭男子今天說，他原本自己駕帆船旅遊，因俄烏戰爭爆發，他擔心妻兒安全，開船回國接妻兒逃出，他只想保護家人安全，更期待戰爭早日結束。

這名烏克蘭男子41歲，妻38歲、兒子13歲，全家人搭帆船逃出烏克蘭，目前帆船故障停在梧棲漁港待檢修後，準備再往計畫中的菲律賓，他與妻兒今天在梧棲漁港看到大批媒體到場，大聲喊：「謝謝台灣，謝謝台灣人和幫助我們的很多台灣政府單位」。

男子說，5年前他自己駕帆颱在亞洲各國旅遊，後來發生俄烏戰爭，他擔心妻兒安全，開船回國，接妻兒離開，日前從韓國出發，打算開到菲律賓。

他說戰爭很可怕，家鄉遇到戰火，到處都很危險，他為了保護家人安全，開船載他們逃離，但又惦記家鄉的親人；目前全家人生活起居都在帆船上，船上還有3輛自行車；其妻也感嘆說，他們逃離可怕的戰爭，「我們現在在這裡（安全的台灣）」。

台中海岸資源漁業發展所長陳英琮表示，當時烏克蘭男子駕有動力的帆船請求進港，因為船故障，最後讓這艘帆船開進梧棲漁港。

海巡署本月22日晚上6點30分接獲通報，有一艘帆船申請要進台中港，馬來西亞船籍的帆船停靠執檢碼頭，詢問船主停靠目的，船主表示因帆船疑似方向舵故障，進港檢查原因。

海巡署梧棲安檢所人員打電話給關務署台中關、移民署國境事務隊台中港分隊、台中港務警察總隊漁港中隊、疾管署台中港檢疫站、動植物檢疫局台中分局、海資所、中部航務中心等單位，各單位啟動調查機制。

烏克蘭一家三口駕帆船避難，今天仍停船在台中梧棲漁港。記者游振昇／攝影
烏克蘭一家三口駕帆船避難，今天仍停船在台中梧棲漁港。記者游振昇／攝影
烏克蘭一家三口駕帆船避難，今天仍停船在台中梧棲漁港。記者游振昇／攝影
烏克蘭一家三口駕帆船避難，今天仍停船在台中梧棲漁港。記者游振昇／攝影
烏克蘭一家三口駕帆船避難，今天仍停船在台中梧棲漁港。記者游振昇／攝影
烏克蘭一家三口駕帆船避難，今天仍停船在台中梧棲漁港。記者游振昇／攝影
烏克蘭一家三口駕帆船避難，今天仍停船在台中梧棲漁港。記者游振昇／攝影
烏克蘭一家三口駕帆船避難，今天仍停船在台中梧棲漁港。記者游振昇／攝影
烏克蘭一家三口駕帆船避難，今天仍停船在台中梧棲漁港。記者游振昇／攝影
烏克蘭一家三口駕帆船避難，今天仍停船在台中梧棲漁港。記者游振昇／攝影
烏克蘭一家三口駕帆船避難，今天仍停船在台中梧棲漁港。記者游振昇／攝影
烏克蘭一家三口駕帆船避難，今天仍停船在台中梧棲漁港。記者游振昇／攝影
烏克蘭一家三口駕帆船避難，今天仍停船在台中梧棲漁港。記者游振昇／攝影
烏克蘭一家三口駕帆船避難，今天仍停船在台中梧棲漁港。記者游振昇／攝影

俄烏戰爭 梧棲 烏克蘭 海巡署

延伸閱讀

到台中港避難？烏克蘭一家三口開帆船請求進港 原來是方向舵故障

普亭批准軍費大增近7成 對俄烏戰爭投入更多資源

75架無人機襲基輔 俄烏開戰來最大規模

俄烏戰爭挺基輔！俄羅斯前總理流亡海外 被列「外國代理人」

相關新聞

影／烏克蘭一家三口駕帆船避難他感嘆只想保護家人安全

俄烏戰爭造成許多家庭家破人亡，一名烏克蘭男子駕帆船載妻兒逃難，日前因帆船故障緊急申請停靠台中梧棲漁港，烏克蘭男子今天說，...

太離譜！距潮州火車站牆僅5步 驚見電車線旁高吊臂作業

距屏東潮州火車站南下月台隔音橋旁約10尺的1間鐵皮屋民宅，昨天上午雇高臂吊車吊掛鋼材時，站務人員驚見高臂吊車竟在距月台不遠處...

頭份惡火奪5命 起火點初判是在一樓神明桌附近

苗栗縣頭份市中華路一間經營越南小吃店的3層樓透天厝，昨凌晨傳出火災，造成屋主一家四口及一名女租客共5人葬身火窟，事發後消...

影／多叉路口鬼切左轉2違規 新莊婦騎車挨撞另吞2罰單

何姓婦人這個月25日騎機車經過新莊區民安路與八德街多叉路口，無視後方來車一路違規鬼切欲左轉成功街，被後方陳男所騎機車撞上...

社區中庭辱鄰居「婊囝」狡辯在罵建築物 判賠2萬

新竹游姓男子和戴姓鄰居有訴訟糾紛，去年11月凌晨2時許，游男多次按壓門鈴騷擾戴男，見戴男反持手機錄影，竟在社區中庭用台語...

領52萬投資虛擬貨幣遭騙 桃園婦聯手警約面交揪出女車手

桃園市觀音區一名57歲李姓婦人，因投資虛擬貨幣遭到詐騙，昨下午至銀行欲提款52萬元，被行員察覺異狀通報警方到場關心，勸阻...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。