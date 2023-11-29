領52萬投資虛擬貨幣遭騙 桃園婦聯手警約面交揪出女車手

桃園市觀音區一名57歲李姓婦人，因投資虛擬貨幣遭到詐騙，昨下午至銀行欲提款52萬元，被行員察覺異狀通報警方到場關心，勸阻過程中詐騙集團還傳訊息要求婦人拍攝現金照片回傳，員警見機不可失，請婦人假意配合與詐騙集團相約面交，警方在場埋伏，順利逮到前來取款的59歲歐姓女車手，全案依詐欺罪送辦。

大園警分局昨下午接獲銀行通報，稱有一名李姓婦人欲臨櫃提款52萬元，但行員詢問她提款用途，李婦僅表示是要投資虛擬貨幣，卻對於相關內容一竅不通，行員擔心婦人遭到詐騙，隨即通報警方到場關心。

員警獲報前往了解，並以實際新聞案例進行勸說，李婦才驚覺受騙上當，當下詐騙集團又傳訊息來，要求李婦拍攝現金照片回傳，員警便請銀行協助拍照取信對方，並請李婦假意配合與詐騙集團相約面交，當李婦將假鈔交給前來取款的車手時，在場埋伏的員警立即上前表明身分，當場將車手逮捕。

歐姓車手遭逮後雖辯稱只是受託來拿東西，但對於受託人及相關細節都交代不清，警詢後依詐欺罪將歐姓車手移送桃園地檢署偵辦，而李婦對於警方積極熱心守住她的積蓄，深深表示感謝。