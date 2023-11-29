頭份惡火奪5命 起火點初判是在一樓神明桌附近

苗栗縣頭份市中華路一間經營越南小吃店的3層樓透天厝，昨凌晨傳出火災，造成屋主一家四口及一名女租客共5人葬身火窟，事發後消防署火調及警政署鑑識人員到場協助調查，經掌握火場跡證連夜討論，依據火流方向及相關跡證，初步研判起火點位在一樓樓梯口附近；縣消防局今天表示，確切起火原因仍有待相關鑑定釐清。

縣消防局火調科長郭金源說，昨午消防署火調及警政署鑑識人員進入火場後，逐層清理採集跡證，直到晚間8點多才結束採證工作，經討論從火流方向，初步研判起火點位在一樓樓梯口附近，由於起火點旁就是神明桌，已採集相關跡證，進一步鑑定釐清起火原因。

另外，當時火場三樓租客有一對越南籍夫妻破窗跳樓逃生，鄰居一度傳出火災發生前20分鐘有聽到可疑「吵雜聲」，懷疑起火原因不單純，可能與這對夫妻有關。針對這部分，越籍夫妻否認起火前有爭吵，並稱是聽到隔壁租客大喊「起火」才起床逃生。

昨檢方複訊時後，初步認定這對夫妻與起火原因無關已請回，但因越籍阮姓男子是持觀光護照於今年七月中旬入境，逾期未出境與妻子同住租屋處至今，隨後警方也將他移送專勤隊擇期遣送出境。