8樓掉進管道間直墜1樓 高雄男區公所洽公意外頭部受傷

高雄市三民區公所今天上午發生墜樓意外，1名吳姓男子到區公所8樓洽公，疑癲癇發作，在一旁休息，不料卻自抽風口掉落管道間墜落1樓，頭部受創，送高醫急救。

據初步了解，今天上午9時，吳姓男子獨自到高雄市三民區哈爾濱街三民區公所洽公，到8樓區公所調解委員會調解車禍，疑突然癲癇發作，後來他便到8樓至9樓的樓梯間休息，走到抽風口喘息，不料疑因碰及抽風管道門，跌進管道間吳姓男子掉進管道間後，因管道寬度窄，但仍可容下1人的身體，吳掉進管道，便直墜到1樓。

警、消據報，趕往搶救，直到上午9時40分左右救出吳姓男子，發現他頭部受傷，仍有意識，趕緊將他送往高醫急救。初步了解，吳姓男子至於確實事發原因，仍由警、消了解中。