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影／台中女寒冬夜穿短衣趴趴走 警「我們會來找你」暖人心

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導

台中市54歲魏女寒冬深夜獨自外出，53歲陳姓丈夫苦尋不到妻子，到派出所報警，透露妻罹患思覺失調症且未帶手機。警方聽到陳男描述妻子穿短上衣，驚覺當日巡邏有看到該女子徒步方向，最終在慈濟醫院尋獲女子，暖警不忘提醒，「你可以請路人打110，我們會來找你」，讓低溫寒流夜晚注入一股暖意。

上周五深夜11點多，台中市警局大雅分局潭北所員警林靖晏、劉尚倫接獲報案，陳男說54歲魏姓妻子有思覺失調症，妻子獨自外出未歸，已經找了一整晚，請求警方幫忙。

警方詢問陳男妻子外出時間、衣著及可能行經路線後，通知值班警員黃笙嘉調閱相關路口監視器，黃員聽到魏女衣著描述及照片後大吃一驚，想起當天值勤曾在中山路二段與雅潭路一段口看到魏女，因在寒冷夜裡魏女只穿短袖上衣，令他印象深刻。

警方沿線尋找，憑著直覺至慈濟醫院詢問魏女是否有到醫院避寒，當下保全表示沒有，警方剛前往下個地點，5分鐘後就接到院方來電，魏女出現在慈濟醫院，警方立刻驅車前往關心。

疲倦不堪的魏女身上未帶手機，警方不忘暖心提醒，「你需要協助，可以請路人幫你打110，不然你一個人出來很危險，我們(警方)就來找你」。警方護送魏女與陳姓丈夫團聚，平安返家。

潭北派出所所長洪裕憲呼籲，家中如有失智者、身心障礙者、發展遲緩兒童及少年、精神病患等民眾本人或其家屬、監護人或輔助人，得至本分局偵查隊申請自願捺印指紋建檔，也可向社會局申請愛心手鍊或申購GPS定位器輔具，讓家人配戴，降低走失所造成的傷害。

魏女(上方圓圈處)在深夜寒冬中僅穿短上衣獨自外出，令潭北所巡邏警員黃笙嘉(下方圓圈處)印象深刻。記者林佩均／翻攝
魏女(上方圓圈處)在深夜寒冬中僅穿短上衣獨自外出，令潭北所巡邏警員黃笙嘉(下方圓圈處)印象深刻。記者林佩均／翻攝

思覺失調症 台中市 警察

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