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苗栗黑幫年輕人闖校園打人？ 校方：單純學生打架事件

聯合報／ 記者范榮達吳傑沐／苗栗即時報導

網路臉書社團「黑色豪門企業」流傳一段標題「苗栗黑幫年輕人闖校園打人」影片，內容1名穿外套黑衣少年連續追打另名少年約25秒才罷手，校方介入調查，表示是單純的學生事件，打人的學生會處分、輔導。

「苗栗黑幫年輕人闖校園打人」的影片引起注目，校方表示，打架事件發生於昨天上午，校方依規定通報相關單位，並緊急處理，調查發現是單純的學生打架事件，並沒有所謂黑幫年輕人進入校園的狀況。

校方指出，學校高中部、國中部福利社，因教育部規定販售的品項不一樣，國3學弟當時要求高1學長幫忙買含糖飲料，學長不同意，學弟覺得沒有面子，一時情緒失控，接連朝學長腳踢、揮拳，並摔倒在地，其他同學圍觀，學長擔心衝突會進一步爆發打群架，並沒有還手，過程持續約25秒，同學PO到臉書社團流傳，校方將會處分打人的學弟，並加強輔導。

網路流傳一段標題「苗栗黑幫年輕人闖校園打人」影片，校方介入調查，表示是單純的學生事件，打人的學生會處分、輔導。圖／擷自臉書「黑色豪門企業」
網路流傳一段標題「苗栗黑幫年輕人闖校園打人」影片，校方介入調查，表示是單純的學生事件，打人的學生會處分、輔導。圖／擷自臉書「黑色豪門企業」

影片 校園暴力事件

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