法籍情侶檔登屏東霧頭山失聯困溪谷 黑鷹「極限操作」搜救過程曝光

一對法籍情侶23日到屏東霧頭山攀登，未料迷路失聯，救難人員26日獲報展開搜救，空勤總隊於今上午8點半起飛，執行迷途山難搜救及物資運補任務，機上隊員於反場補油途中，發現隘寮南溪谷疑似有人在揮動物品，於10點半左右確認是2名失聯登山客，機組人員掐緊油量、幾經嘗試成功救出2人，約莫11點降落小港機場，協助送醫治療。

空勤總隊表示，於26日上午9點39分接獲警方通報，有2名登山客於北大武山至霧頭山區迷路，最後獲得的訊息為2人已下切河谷，已無法再取得聯繫，今再派遣黑鷹直升機第4架次搜救，於8點58分在高雄機場起飛，先到長治消防局特搜大隊落地，載運地面搜救人員所需物資，於9點32分到霞迭爾山，空投物資給地面搜救人員，隨後抵達目標區開始搜索。

空勤總隊指出，該機組人員考量油量，原預定10點半脫離目標區返場，但後艙特搜隊員張英熙發現，下方河谷疑似有人在揮動物品，經確認為待救的2名法籍登山客，此時油量剩850磅，任務機長郭皇麟為避免下午山區天氣轉差，及考量待救者生理狀態，決心開始吊掛作業。