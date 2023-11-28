法籍情侶檔登屏東霧頭山失聯困溪谷 黑鷹「極限操作」搜救過程曝光

聯合報／ 記者張已亷／屏東即時報導

一對法籍情侶23日到屏東霧頭山攀登，未料迷路失聯，救難人員26日獲報展開搜救，空勤總隊於今上午8點半起飛，執行迷途山難搜救及物資運補任務，機上隊員於反場補油途中，發現隘寮南溪谷疑似有人在揮動物品，於10點半左右確認是2名失聯登山客，機組人員掐緊油量、幾經嘗試成功救出2人，約莫11點降落小港機場，協助送醫治療。

空勤總隊表示，於26日上午9點39分接獲警方通報，有2名登山客於北大武山至霧頭山區迷路，最後獲得的訊息為2人已下切河谷，已無法再取得聯繫，今再派遣黑鷹直升機第4架次搜救，於8點58分在高雄機場起飛，先到長治消防局特搜大隊落地，載運地面搜救人員所需物資，於9點32分到霞迭爾山，空投物資給地面搜救人員，隨後抵達目標區開始搜索。

空勤總隊指出，該機組人員考量油量，原預定10點半脫離目標區返場，但後艙特搜隊員張英熙發現，下方河谷疑似有人在揮動物品，經確認為待救的2名法籍登山客，此時油量剩850磅，任務機長郭皇麟為避免下午山區天氣轉差，及考量待救者生理狀態，決心開始吊掛作業。

但2人所處河谷地形吊掛不易，幾經嘗試，終於找到最佳進入航向，直升機順利切入峽谷地形、精確滯空，由特搜隊員張英熙出艙，先協助女子使用吊籃救援，後用吊環救出男子，2人雖飽受驚嚇，但意識清楚，沒有失溫、受傷，於10點56分降落小港機場，協助2人送醫救治。

一對法籍情侶23日到屏東霧頭山攀登，未料迷路失聯，空勤總隊於今上午反場補油途中，發現隘寮南溪谷疑似有人在揮動物品，於10點半左右確認是2名失聯登山客，機組人員掐緊油量、幾經嘗試成功救出2人。圖／空勤總隊提供
一對法籍情侶23日到屏東霧頭山攀登，未料迷路失聯，空勤總隊於今上午反場補油途中，發現隘寮南溪谷疑似有人在揮動物品，於10點半左右確認是2名失聯登山客，機組人員掐緊油量、幾經嘗試成功救出2人。圖／空勤總隊提供
一對法籍情侶23日到屏東霧頭山攀登，未料迷路失聯，空勤總隊於今上午反場補油途中，發現隘寮南溪谷疑似有人在揮動物品，於10點半左右確認是2名失聯登山客，機組人員掐緊油量、幾經嘗試成功救出2人。圖／空勤總隊提供
一對法籍情侶23日到屏東霧頭山攀登，未料迷路失聯，空勤總隊於今上午反場補油途中，發現隘寮南溪谷疑似有人在揮動物品，於10點半左右確認是2名失聯登山客，機組人員掐緊油量、幾經嘗試成功救出2人。圖／空勤總隊提供
一對法籍情侶23日到屏東霧頭山攀登，未料迷路失聯，空勤總隊於今上午反場補油途中，發現隘寮南溪谷疑似有人在揮動物品，於10點半左右確認是2名失聯登山客，機組人員掐緊油量、幾經嘗試成功救出2人。圖／空勤總隊提供
一對法籍情侶23日到屏東霧頭山攀登，未料迷路失聯，空勤總隊於今上午反場補油途中，發現隘寮南溪谷疑似有人在揮動物品，於10點半左右確認是2名失聯登山客，機組人員掐緊油量、幾經嘗試成功救出2人。圖／空勤總隊提供

小港機場 空勤總隊 黑鷹直升機

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