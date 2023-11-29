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頭份惡火奪5命 起火原因不明

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗報導

苗栗頭份一棟透天厝昨天凌晨發生火警奪走五命，一樓越南小吃店傳有非法坐檯陪酒。圖／苗栗縣消防局提供
苗栗頭份一棟透天厝昨天凌晨發生火警奪走五命，一樓越南小吃店傳有非法坐檯陪酒。圖／苗栗縣消防局提供
苗栗縣頭份市一棟三層樓透天厝昨天凌晨火警，許姓屋主一家四口與越南籍黃姓女房客逃生不及，五人葬身火窟，另一對越南籍夫妻從三樓破窗跳樓逃生；有鄰居指火災前聽到「吵鬧聲」，懷疑起火原因不單純，但生還越籍夫妻否認有此事，起火原因檢警消進一步調查。

警方調查，該透天厝位於頭份市中華路，一樓經營越南小吃店，屋主是卅五歲許姓男子，與四十一歲越南籍武氏妻子，一對八歲、六歲女兒同住二樓臥房；三樓分隔出租，住五十六歲黃女和卅八歲阮男、卅二歲吳女夫婦，均是越南籍。

苗栗縣消防局昨天凌晨二時獲報火警趕到灌救，以切割器破壞鐵門進入搜救，在二樓發現屋主一家四口昏迷，三樓樓梯口發現黃女，均已無生命跡象，送醫均不治。

警方調查，火災發生時，阮男踹開三樓鋁窗，與吳女跳到隔壁二樓屋頂再跳到地面逃生；阮逃離現場，吳女小腿扭傷送醫後也從醫院離開，二人事後回警局說明。

吳女說她是合法移工，在頭份工廠工作，每月以四千元向許男租屋，丈夫七月間持觀光護照入境居住迄今。

阮男說，當時聽到住隔壁黃女大喊「起火了」，立即叫醒妻子逃命，因擔心逾期居留會被抓，第一時間才會逃離。

許男母親說，兒子以前做水電工作，結識離異的越南籍武女，九年前結婚，兒子賣掉南庄繼承的田產，舉家搬到頭份購屋居住，媳婦並在一樓經營越南小吃店賣雜貨。

檢方昨相驗，許男一家四口均無明顯燒燙傷，研判吸入濃煙窒息死亡；黃女已成焦屍，將解剖釐清，黃女設籍桃園，已取得身分證，但離婚且前夫已歿，尚無法聯繫家屬處理善後。

有鄰居說小吃店常半夜唱歌擾鄰，案發前曾聽到吵鬧聲，警方表示會調查；消防局說，初步排除火場有易燃成分，確切起火原因及起火點仍待鑑識判定。

越南 透天厝 移工

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