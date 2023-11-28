桃園男醉倒皮包被偷 賊搭小黃想逃警2分鐘火速到場

桃園一名男子今凌晨不勝酒力醉倒睡在路邊，67歲李姓男子乘機行竊，被旁邊路人看見報警，警方獲報2分鐘就趕到現場，火速逮捕正要搭計程車離開的李男，全案依法移送偵辦。

被害人今凌晨2點30分與友人聚餐完，因不勝酒力坐在中華路旁休息，隨後在原地躺下睡著，67歲李姓男子路過見有機可乘，翻找男子衣物偷走皮包後逃逸，被路人發現報警，並指認嫌犯穿著深色長袖衣褲、雨鞋及戴安全帽。

桃園警分局員警不到2分鐘趕到現場，發現李男正搭上小黃要離開，立即將他攔下，李男否認竊取皮包，辯稱錢是偷一旁攤販的，員警立刻指出攤販早就打烊，不可能是行竊對象。