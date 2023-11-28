因6萬元債務同學翻臉！假借慶生當街擄人 警逮7人送辦

新北市板橋警方今天凌晨獲報有人當街遭擄走，調閱監視器鎖定3輛車7人犯案，3小時內在土城區逮捕2人，隨後循線至桃園、宜蘭逮捕另5人。主嫌林男（18歲）供稱與被害人是高中同學，對方欠他6萬元不還才會將他擄走，警方在北市1間旅館找到被擄走的被害人，目前正釐清債務是否與毒品交易有關。

據了解，涉嫌擄人的18歲林姓男子，與被擄走的18歲被害人是高中同學。2人日前因6萬債務引發糾紛，林男多次催討但對方皆不還，今天凌晨2時許以要幫被害人慶生為由，約在板橋區國慶路，林男還找來6人分開3車到場，將被害人強押上車快速離開，目擊民眾見狀立即報警。

板橋警方接獲報案後調派大批線上警力趕抵現場，到場時林男等人皆已離去。警方隨即調閱監視器鎖定3輛車及7人涉案。凌晨4時許兵分多路至土城區1處停車場逮捕主嫌林男與謝姓共犯，隨後又到桃園中壢區拘捕劉姓、孔姓2名少年，並起獲開山刀、毒品K他命及辣椒槍等物。

因被擄走的被害人仍無音訊，警方持續追緝，直至今天傍晚5時許在宜蘭羅東1間旅館逮捕仍在逃的陸姓、林姓、周姓3名嫌犯。3人供稱事情曝光後已將被害人丟包，警方經聯繫後確認被害人行蹤，晚間7時許將人帶回警局，正釐清事發原因及6萬債務是否與毒品交易有關。

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