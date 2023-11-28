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台61西濱林口路段砂石車自撞分隔島 泥膏翻落對向重機摔傷
台61線西濱快速公路南向14.1公里約新北市林口區路段，今天下午3時52分發生曳引砂石車自撞中央分隔島翻覆，結果載運的廢土泥膏翻落到北向車道，波及1輛重機造成騎士跌倒受傷送醫。
據了解，當時22歲黃姓司機駕駛砂石車往南行駛，不明原因自撞中央分隔島，後方車斗翻覆越過分隔島，載運的黏稠泥膏全都翻倒在對向北上車道，剛好56歲廖姓男子騎重機路過摔倒，影響南北內線各1線車道。
重機騎士主訴四肢擦傷疼痛、頸部疼痛，貨車司機四肢擦傷疼痛，2人都意識清醒，由救護車送往林口長庚醫院診治。詳細車禍原因由警方調查釐清中。
新北市消防局第三大隊長陳志德呼籲，車禍發生及高速撞擊時，切勿任意移動患者，並趕緊撥打119報案，使患者維持呼吸道暢通並保護患者頸椎，才能避免造成二次傷害。
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