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台南不強制機車兩段式左轉試辦滿月 違規最多：左轉未先駛入內側道

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

台南市試辦不強制機車兩段式左轉1個月，市警察局交通大隊今天說，試辦路段行車秩序穩定，但仍有部分駕駛人於左轉彎時違規行駛，並以左轉彎未先駛入內側車道8件最多，其次是轉彎前變換車道不依標線指示5件，第三是轉彎不依號誌指示4件。

從10月28日起，台南市在中西區中正路湯德章公園至康樂街沿線，及府前路建平路至東門圓環沿線，試辦為期6個月「路口不強制機車兩段式左轉」、「開放機車行駛內側車道」，機車族無須再多待轉等候一個號誌時相才能通過路口。

交通大隊統計，期間試辦路段沿線發生全般交通事故計48件，其中肇事型態涉及機車左轉彎者計2件。警方將持續配合政策作事故統計分析。提醒各位機車駕駛人左轉彎時，注意相關交通規則與路權優先行駛權利，倘因車流或道路條件無法直接於路口左轉，建議採用兩段式左轉。

警方說，機車駕駛人於轉彎時注意三大守則：第一轉彎前應先撥打方向燈，提前駛入內側車道後再行左轉、第二變換車道時應注意左後方來車，並禮讓先行，禁止突然變換車道、第三轉彎前確認與對向來車安全距離後通過並注意該路口是否為左轉彎保護時相。

此外，在路口轉彎經過行人穿越道時，應注意有無行人通過，並禮讓行人保持3公尺以上，約一個車道寬的距離保障行車安全。

台南市在部分路段試辦不強制機車兩段式左轉1個月，市警察局交通大隊將加強宣導。記者黃宣翰／翻攝
台南市在部分路段試辦不強制機車兩段式左轉1個月，市警察局交通大隊將加強宣導。記者黃宣翰／翻攝

車道 台南

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