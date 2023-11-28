控台大獸醫師擅自麻醉博美犬致死 飼主盼調監視器畫面還原

今年7月24日，張姓飼主帶著博美犬「Micky」至國立台灣大學生農學院附設動物醫院抽血，卻經麻醉後死亡。張姓飼主認為，台大動物醫院臨床王姓獸醫師未經家屬同意，對Micky使用麻醉致死，事後院方不願意提供監視器畫面，告獸醫師涉犯毀損及偽造文書等罪嫌。飼主在北市議員應曉薇及聲援者陪同下，今天在台北地檢署門口抗議，呼籲政府修法。

台大動物醫院今回應，目前案件進入訴訟程序，不便多作回應。

4歲多的Micky天生看不到，飼主曾帶著Mikcy接受相關治療，經皮膚科醫師引介至行為科門診接受治療。

飼主表示，她們沒預期到只是帶Micky抽血，卻換回來冰冷的屍體。飼主也說，當時醫師並沒有告知要使用麻醉，按常理，一般抽血無需麻醉，而且Micky是一隻小型博美犬，沒有攻擊傾向，先前曾台大獸醫院接受過結紮及洗牙等兩次麻醉相關療程，均未出現麻醉過敏的情況。

飼主表示，今年7月24日，Micky因抽血遭醫師使用麻醉藥死亡，至今台大獸醫院遲遲不願提供案發時的監視器畫面，台大獸醫院回應，若飼主堅持要監視器畫面，就請走上法律訴訟程序，不願意與她們和解與道歉。

飼主說，她們只想知道Micky當時在診間內發生什麼事，還原事情真相，院方堅持她曾簽署同意麻醉的文件，但她認為自己並未簽署，日前提告王姓獸醫師涉犯毀損及偽造文書等罪嫌，今天下午赴北檢開庭。

應曉薇表示，目前國內有200萬隻犬貓，台灣雖然呼籲友善動物卻沒有法律規範要求，獸醫師要對寵物進行必要麻醉，需要經過家屬同意，即便目前已有農業部動保司，仍修法牛步。

飼主自救會呼籲，政府應增修「寵物醫療保障法」寵物病歷與用藥建立公開查詢機制；此外，增修「寵物飼主或照顧者消費保障法」，檢討消保法並修訂專法，尊重動物生命與福利。

應曉薇也說，政府未建立明確的血庫；寵物用藥方面，台灣大部分都是好的獸醫師，可是卻沒有任何法律能限制不法的獸醫師。她懇請檢調單位超越修法牛步，用事實嚴懲不負責任的獸醫師。

飼主表示，期盼檢方可秉公處理，不要因為是動物的事情，全盤相信獸醫師的說法，其實仍有很多向她一樣的飼主，期盼法律規範更加完善，希望Micky是最後一隻受害的寵物。