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控台大獸醫師擅自麻醉博美犬致死 飼主盼調監視器畫面還原

聯合報／ 記者房荷庭／台北即時報導

今年7月24日，張姓飼主帶著博美犬「Micky」至國立台灣大學生農學院附設動物醫院抽血，卻經麻醉後死亡。張姓飼主認為，台大動物醫院臨床王姓獸醫師未經家屬同意，對Micky使用麻醉致死，事後院方不願意提供監視器畫面，告獸醫師涉犯毀損及偽造文書等罪嫌。飼主在北市議員應曉薇及聲援者陪同下，今天在台北地檢署門口抗議，呼籲政府修法。

台大動物醫院今回應，目前案件進入訴訟程序，不便多作回應。

4歲多的Micky天生看不到，飼主曾帶著Mikcy接受相關治療，經皮膚科醫師引介至行為科門診接受治療。

飼主表示，她們沒預期到只是帶Micky抽血，卻換回來冰冷的屍體。飼主也說，當時醫師並沒有告知要使用麻醉，按常理，一般抽血無需麻醉，而且Micky是一隻小型博美犬，沒有攻擊傾向，先前曾台大獸醫院接受過結紮及洗牙等兩次麻醉相關療程，均未出現麻醉過敏的情況。

飼主表示，今年7月24日，Micky因抽血遭醫師使用麻醉藥死亡，至今台大獸醫院遲遲不願提供案發時的監視器畫面，台大獸醫院回應，若飼主堅持要監視器畫面，就請走上法律訴訟程序，不願意與她們和解與道歉。

飼主說，她們只想知道Micky當時在診間內發生什麼事，還原事情真相，院方堅持她曾簽署同意麻醉的文件，但她認為自己並未簽署，日前提告王姓獸醫師涉犯毀損及偽造文書等罪嫌，今天下午赴北檢開庭。

應曉薇表示，目前國內有200萬隻犬貓，台灣雖然呼籲友善動物卻沒有法律規範要求，獸醫師要對寵物進行必要麻醉，需要經過家屬同意，即便目前已有農業部動保司，仍修法牛步。

飼主自救會呼籲，政府應增修「寵物醫療保障法」寵物病歷與用藥建立公開查詢機制；此外，增修「寵物飼主或照顧者消費保障法」，檢討消保法並修訂專法，尊重動物生命與福利。

應曉薇也說，政府未建立明確的血庫；寵物用藥方面，台灣大部分都是好的獸醫師，可是卻沒有任何法律能限制不法的獸醫師。她懇請檢調單位超越修法牛步，用事實嚴懲不負責任的獸醫師。

飼主表示，期盼檢方可秉公處理，不要因為是動物的事情，全盤相信獸醫師的說法，其實仍有很多向她一樣的飼主，期盼法律規範更加完善，希望Micky是最後一隻受害的寵物。

張姓飼主帶著博美犬「Micky」至台大生農學院附設動物醫院抽血，卻經麻醉後死亡。記者房荷庭／攝影
張姓飼主帶著博美犬「Micky」至台大生農學院附設動物醫院抽血，卻經麻醉後死亡。記者房荷庭／攝影
博美犬「Micky」。圖／飼主提供
博美犬「Micky」。圖／飼主提供
博美犬「Micky」張姓飼主提告台大動物醫院王姓臨床獸醫師涉犯毀損及偽造文書等罪嫌，北市議員應曉薇（中）及聲援者陪同抗議。記者房荷庭／攝影
博美犬「Micky」張姓飼主提告台大動物醫院王姓臨床獸醫師涉犯毀損及偽造文書等罪嫌，北市議員應曉薇（中）及聲援者陪同抗議。記者房荷庭／攝影

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