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影／男硬闖北車TPASS跟站務員互毆 警到場他補買票雙方熄火

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

有民眾前天在臉書公開社團「鐵道文化之旅」上傳一段影片，內容可看出一名黑衣男子在車站內，跟台鐵站務人員徒手相互攻擊，一旁有人喊「叫警察」、「報警報警」，黑衣男子還高喊「他先一直動手動腳的」，站務人員大聲說「才怪，你先動手打我的」，在場保全不斷出聲制止「先生不要這樣」，引發網友熱議。

對此，鐵路警察局回應，此案是發生在23日中午12點多，經瞭解，台北車站地下三樓剪票口處，一名洪姓男子因未購票，從TPASS出入口逕自闖入，站務人員上前制止，洪男供稱趕時間，要求「我先上車再補票」，但站務人員不同意無票進站，雙方就此起衝突。

警方獲報到場，洪男向站務員道歉，購買15元從台北到萬華的車票後，雙方不提告和解離去，未有其他人遭波及。鐵警局呼籲，民眾若搭台鐵列車，務必依規定購票，如需協助請洽站務人員或請鐵路警察協助。

洪姓男子日前未依規定購票，逕自從TPASS出入口闖入，站務員發現制止，雙方爆發肢體衝突，警方獲報到場，洪男花15元買車票，雙方和解離去。圖／擷取自臉書公開社團「鐵道文化之旅」
洪姓男子日前未依規定購票，逕自從TPASS出入口闖入，站務員發現制止，雙方爆發肢體衝突，警方獲報到場，洪男花15元買車票，雙方和解離去。圖／擷取自臉書公開社團「鐵道文化之旅」

警察 台鐵

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