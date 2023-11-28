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車在花蓮沒去中彰！她收上萬元罰單急報案 竟被警建議「換車牌」

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導

花蓮一名温小姐今年8月以280萬元買一輛藍色轎車，這個月她未開車去外地，近日卻收到彰化花壇與台中大甲3張違規罰單，罰款金額恐上萬元，不但發現車牌疑遭盜用，且犯案車輛外型與顏色更與愛車相似度高達99％，警方卻互踢皮球。花蓮警方今表示已受理報案，並提供後續協助。

温小姐於今年8月15日購買一輛藍色轎車，特別選購有生日與結婚紀念日數字的車牌，她更在牽車後於車輛車尾畫上喜愛的圖騰，讓愛車與眾不同。

不過，温小姐近日陸續收到本月11日在彰化花壇闖紅燈及不依標誌轉彎或變換車道的違規罰單，及19日在台中大甲嚴重超速的違規罰單，但明明11月人車都在花蓮；最誇張的是，被拍到違規的車輛與愛車同款式與顏色，只差在車尾沒有圖騰，讓她感到非常錯愕。

温小姐氣憤地說，這個月沒有開車出遠門，卻收到中部縣市的3張罰單，加起來上萬元罰款跑不掉，仔細一看車尾沒有自己畫上的圖騰，驚覺愛車車牌可能遭人盜用。

儘管温小姐向警方表示自己11月沒有開車出門，也提出家門口監視器畫面證明，但警方仍堅持車牌已被測速照相拍到，無法撤銷罰單，甚至建議她去換車牌。由於車牌號碼對温女來說極具意義，不滿警方互踢皮球的態度，讓她氣得大罵「明明我是受害者，卻要承擔後果」。

花蓮警方得知此事後表示，目前已受理温女報案，會將交通案件轉為刑事案件，並協助當事人處理相關程序。

花蓮温小姐的愛車車牌疑似遭人盜用，11月未開出縣境，卻陸續收到彰化花壇與台中大甲的違規罰單，且連被拍到違規車輛也與其車款相同。圖／民眾提供
花蓮温小姐的愛車車牌疑似遭人盜用，11月未開出縣境，卻陸續收到彰化花壇與台中大甲的違規罰單，且連被拍到違規車輛也與其車款相同。圖／民眾提供
温小姐於今年8月購買一輛藍色轎車，特別選購有生日與結婚紀念日數字的車牌，她更在牽車後於車輛車尾畫上喜愛的圖騰，如今車牌疑遭到盜用。圖／民眾提供
温小姐於今年8月購買一輛藍色轎車，特別選購有生日與結婚紀念日數字的車牌，她更在牽車後於車輛車尾畫上喜愛的圖騰，如今車牌疑遭到盜用。圖／民眾提供

罰單 花蓮 彰化

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