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女子入夜跨坐忠孝橋護欄 三重警及時將她抱下來

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市三重警分局日前接獲民眾報案，指稱忠孝橋上有1名女子情緒激動需要幫助，員警趕抵時，女子已經面朝外坐在護欄上，警方見狀連忙衝上前規勸，趁隙將人抱下來，幸好她慢慢冷靜，隨著警員返回安全處，虛驚一場。

大同派出所警員孫哲緯、洪惟昱、周哲良日前巡邏時接到任務，連忙趕到忠孝橋上，當時已經超過晚上7點半，天色昏暗，女子卻坐在護欄雙腳懸在河面上，員警趕緊靠上前安撫。

原來32歲女子與家人感情不睦，當天又和男友吵架，一時情緒低落獨自走路上橋。員警藉由溫情喊話，並耐心傾聽訴苦，趁隙將女子抱下護欄，陪著走路散步聊聊，順利化解一場危機。

警方呼籲珍惜生命、勇於求助，若有需要可撥打衛福部安心專線：1925（依舊愛我），24小時提供心理諮詢服務。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

三重警分局日前獲報忠孝橋上有女子需要協助，員警趕抵時，女子已經面朝外坐在護欄上。幸好最後順利化解危機。記者林昭彰／翻攝
三重警分局日前獲報忠孝橋上有女子需要協助，員警趕抵時，女子已經面朝外坐在護欄上。幸好最後順利化解危機。記者林昭彰／翻攝

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