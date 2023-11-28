女子入夜跨坐忠孝橋護欄 三重警及時將她抱下來
新北市三重警分局日前接獲民眾報案，指稱忠孝橋上有1名女子情緒激動需要幫助，員警趕抵時，女子已經面朝外坐在護欄上，警方見狀連忙衝上前規勸，趁隙將人抱下來，幸好她慢慢冷靜，隨著警員返回安全處，虛驚一場。
大同派出所警員孫哲緯、洪惟昱、周哲良日前巡邏時接到任務，連忙趕到忠孝橋上，當時已經超過晚上7點半，天色昏暗，女子卻坐在護欄雙腳懸在河面上，員警趕緊靠上前安撫。
原來32歲女子與家人感情不睦，當天又和男友吵架，一時情緒低落獨自走路上橋。員警藉由溫情喊話，並耐心傾聽訴苦，趁隙將女子抱下護欄，陪著走路散步聊聊，順利化解一場危機。
警方呼籲珍惜生命、勇於求助，若有需要可撥打衛福部安心專線：1925（依舊愛我），24小時提供心理諮詢服務。
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