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高雄汙水工程土方坍塌 1工人遭活埋泡積水送醫不治
高雄市新興區1處停車場旁今天上午發生工安意外，1名陳姓男子在坑道下施工接管，遭崩落的土方活埋，2個小時後，消防人員挖出他，發現他吐血無生命跡象，緊急送醫後，延醫至今天下午仍不治。
高雄市新興區民生一路與文橫一路口的建築工地，自辦汙水管埋管工程，由建商發包給工程公司，挖掘管溝要將新建大樓的汙水管，連接到民生一路的公共下水道，才發生工安意外。
今天上午11時25分，工人施工時，由挖土機挖出約4公尺深的管溝，工人陳姓男子（40歲）進入坑道下準備接管，不料土方坍塌，陳被活埋在坑道下的泥水當中。
消防局據報，動員12車20人趕往工地搶救他，直到今天中午12時30分，找到陳姓工人時，發現已泡在坑道的積水下，下半身仍埋在泥水中；消防員發現他吐血，無生命跡象，直到下午1時30分才將他救出坑道，送往大同醫院搶救，到下午2時9分，經醫師宣告不治。警方正呈報高雄地檢署相驗。
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