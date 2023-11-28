高雄汙水工程土方坍塌 1工人遭活埋泡積水送醫不治

高雄市新興區1處停車場旁今天上午發生工安意外，1名陳姓男子在坑道下施工接管，遭崩落的土方活埋，2個小時後，消防人員挖出他，發現他吐血無生命跡象，緊急送醫後，延醫至今天下午仍不治。

高雄市新興區民生一路與文橫一路口的建築工地，自辦汙水管埋管工程，由建商發包給工程公司，挖掘管溝要將新建大樓的汙水管，連接到民生一路的公共下水道，才發生工安意外。

今天上午11時25分，工人施工時，由挖土機挖出約4公尺深的管溝，工人陳姓男子（40歲）進入坑道下準備接管，不料土方坍塌，陳被活埋在坑道下的泥水當中。