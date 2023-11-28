影／台中行人走在車道逆向滑手機遭公車撞 網友不挺

台中市鄭姓男子在網路爆料指控，前天行經西屯區時，遭台中客運撞上，還附上案發時的監視器畫面，不過卻引來網友議論，指稱案發時鄭男與朋友並肩、逆向走在車道上，「走路本來就要看路」，沒有獲得網友支持。第六警分局表示，此案公車司機沒有酒駕，肇因初判是公車未保持行車安全間隔，行人有其他引起事故的疏失，詳細的肇事原因，有待交大事故組釐清。

一名網友近日在臉書社團「爆料公社」發文，指稱他在26日時與朋友並肩走在馬路上，被一輛駛入公車停靠區的台中客運撞上，導致他右手受傷，該名網友也附上照片、影片，還稱當時因騎樓被封住，所以才會走上車道。

不過網友反應不一，認為該名網友逆向走在車道上，還與朋友並肩，低頭滑手機，沒有注意道路前方的狀況，也沒有緊靠路肩行走，顯然也有問題。

台中市第六警分局調查，此案發生在前天下午5時許，當時駕駛台中客運的欒姓司機（54歲）沿黎明路三段右側快車道往福科路方向直行， 當時鄭姓男子（22歲）與朋友，沿黎明路三段往西屯路方向逆向行走於道路上，雙方在黎明福科路口的公車停靠區附近碰撞。