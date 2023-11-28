板橋某大樓下起「磁磚雨」 新北工務局：最高可處30萬

新北板橋一處舊大樓近日突然發生「磁磚雨」，讓附近居民人心惶惶；管委會趕緊僱員修復。圖／新北工務局提供

新北板橋一處舊大樓近日突然發生「磁磚雨」，讓附近居民人心惶惶。新北工務局回應，接獲民眾通報後第一時間即到場確認情況，管委會也隔日就雇工修復；工務局提醒，管委會應依法管理，若未善盡管理責任，最高可處30萬元，以及相關民事及刑事責任。

新北板橋懷德街一帶有老舊房屋近日突發生「磁磚雨」，嚇壞眾人。在地居民說，不少人騎機車經過被嚇到，後來仔細看樓上才發現七樓高左右位置有大片磁磚剝落，甚至是穿破雨遮掉到地板上，引發周邊住戶憂心，已趕緊通知警方及市府。

工務局回應，掉落磁磚建物為民國85年使用執照，地上8層集合住宅，在接獲民眾通報後，第一時間就會同區公所至現場確認狀況，現場目視尚無立即持續掉落疑慮，先拉封警示線，以維護用路人安全。

工務局指出，會勘現場要求社區必須全面檢視及修復，社區管委會當日即找廠商評估施作，並於隔日雇工進場檢視及完成修復；同時也發文社區管委會平時應依「建築法」第77條規定，對建築物所構造及使用善盡維護管理責任。

工務局強調，如因建築物所有權人未善盡維護管理而造成磁磚掉落，依建築法規定最高可處新台幣30萬元；此外，若因此衍生傷及行人或財損部分建築物所有權人，也應負有相關的民事及刑事責任，建議雙方可至該地區區公所調解委員會申請調解處理。