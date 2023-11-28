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影／有夠衰！高雄大貨車一轉彎 3騎士紅燈前遭木材擊落

聯合報／ 記者古和純／高雄即時報導

高雄燕巢區鳳東、鳳澄路口今天中午12時20分許，65歲周姓男子駕駛載運木板樁的曳引車路口右轉時，車上木板不慎掉落，周邊3名停等紅燈的機車騎士，不幸慘遭波及，如骨牌般被木材一一擊倒，其中一人還是熊貓的送餐員，所幸3人僅輕傷均無大礙。

據了解，周男當時駕駛裝載長條木材的曳引車，正沿鳳東路右轉鳳澄路時，疑似綑綁貨物的繩索不慎斷裂，導致載運木材紛紛滑落；當時42歲張姓男騎士、25歲盧姓男騎士及19歲許姓女騎士正停等紅燈，周男駕駛的曳引車一轉彎，張、盧根本沒料到會被突如其來的木材當場擊中，2人先慘遭砸傷一一瞬間倒地，而許女機車離最遠，僅車損無傷。

經初步調查，周男並無酒駕，警依據道路交通處罰條例，最重將處周男1萬8000元罰鍰，並責令改正或禁止通行。岡山分局指出，自年初至10月底止，統計總共告發48件載運貨物掉落或是捆綁不穩妥的交通違規案。

載運木材的曳引車路口轉彎，木材掉落砸傷騎士。記者古和純／翻攝
載運木材的曳引車路口轉彎，木材掉落砸傷騎士。記者古和純／翻攝
載運木材的曳引車路口轉彎，木材掉落砸傷騎士。記者古和純／翻攝
載運木材的曳引車路口轉彎，木材掉落砸傷騎士。記者古和純／翻攝
載運木材的曳引車路口轉彎，木材掉落砸傷騎士。記者古和純／翻攝
載運木材的曳引車路口轉彎，木材掉落砸傷騎士。記者古和純／翻攝
載運木材的曳引車路口轉彎，木材掉落砸傷騎士。記者古和純／翻攝
載運木材的曳引車路口轉彎，木材掉落砸傷騎士。記者古和純／翻攝

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