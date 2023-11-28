高雄警遭「同志」投訴毛手毛腳掀議 30多名同姓警普被約問有夠衰

高雄市有警察遭貼文投訴性騷，投訴者未出面，警方遍查姓陳的員警。圖為高雄市警局。記者林保光／攝影

1名自稱是「同志」的投訴人在臉書「靠北police」留言，稱在網路認識1名陳姓警察，邀他去家裡聊天，卻對他「毛手毛腳」，還註明這名警察是「高雄林園的」。林園警分局因此遍詢分局所有陳姓員警，但無所獲，留言人也暫未出面接受警詢。

臉書「靠北police」11月26日貼出這篇貼文，投稿者自稱是「同志」，貼文開頭便將矛頭指向警察，直指「對於警察這個職業真的傻眼」。貼文稱他在軟體認識1名警察，還註明「高雄林園的」，邀請他去家裡聊天，剛開始覺得「只是純聊天」，聊到一半卻「毛手毛腳」，感覺是「速食愛情」，指稱「對於這種警察，真的很無言」。

林園警分局督察組長當天見到貼文，便留言「您反映的內容我們非常重視，如有需要我們協助…由我們立即處理」，但林園警分局表示，直到今天當事人並沒聯絡。由於留言內容事涉性騷擾防治法，林園警分局為查明事實，督察組還遍詢分局30多名陳姓員警，並沒發覺員警有「同志」性向。

網友質疑「這種人可以留在林園當警察嗎？」「毛手毛腳是在搜身吧」，但也有網友反批沒出面的留言者，「對於以偏概全的人真的很傻眼」、「如果有的話快去告」，也有網友望文興歎，「警察又被一鍋端了」。