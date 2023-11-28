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國1汐五高架北向三重路段 駕駛未注意追撞前車害側翻

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

國一汐五高架北向三重路段，今天上午發生兩車事故造成一車側翻，現場一人輕傷送醫無大礙，肇因待查。記者曾伯愷／翻攝
國一汐五高架北向三重路段，今天上午發生兩車事故造成一車側翻，現場一人輕傷送醫無大礙，肇因待查。記者曾伯愷／翻攝

張姓男子今天上午開車行經國一汐五高架北向三重路段，疑因分神沒注意車前狀況，直接追撞前方吳男所駕駛的小貨車，導致吳男人車失控側翻。所幸車禍當下未波及其他路過人車，吳男肢體輕微擦挫傷送醫後沒有大礙。肇事雙方沒有酒駕，事故原因待查。

據了解，張姓男子（43歲）今天上午11時許，開車沿著國道一號高速公路往北方向行駛，途中行經30.7公里三重路段疑因一時分神，往前追撞吳男（66歲）所駕駛的一輛小貨車，導致吳男人車失控側翻，所幸吳男緊繫安全帶沒有被拋出車外。

新北市消防局獲報出動人車趕抵，檢視吳男僅肢體輕微擦挫傷，緊急送醫急救沒有大礙。事故5個車道一度占用中線及外側輔助車道，現場上午11時45分排除路況恢復通行，肇事駕駛沒有酒駕，確切肇事原因及責任歸屬，有待警方調查釐清。

國道公路警察局第一公路警察大隊呼籲，用路人應遵守交通安全規則，依速限行車，並保持安全距離，隨時注意前方動態，不要疲勞駕駛或是分心做其他事，不論駕駛或是前後座乘客均應繫妥安全帶，以維行車安全。

國一汐五高架北向三重路段，今天上午發生兩車事故造成一車側翻，現場一人輕傷送醫無大礙，肇因待查。記者曾伯愷／翻攝
國一汐五高架北向三重路段，今天上午發生兩車事故造成一車側翻，現場一人輕傷送醫無大礙，肇因待查。記者曾伯愷／翻攝
國一汐五高架北向三重路段，今天上午發生兩車事故造成一車側翻，現場一人輕傷送醫無大礙，肇因待查。記者曾伯愷／翻攝
國一汐五高架北向三重路段，今天上午發生兩車事故造成一車側翻，現場一人輕傷送醫無大礙，肇因待查。記者曾伯愷／翻攝

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