影／高雄汙水工程遭活埋 工人吐血挖出無生命跡象
高雄市新興區1處停車場旁今天上午發生工安意外，1名工人在坑道下接管，疑遭崩落的土方活埋，1個小時後，經消防人員挖出這名工人，工人吐血無生命跡象，緊急送醫急救。據了解，這項工程由建商「自辦工程」，市府勞檢單位正調查事故發生原因。
今天上午11時25分，在高雄市新興區民生一路與文橫一路口，1處建築工地由建商自辦汙水接管工程，正挖掘管溝埋設汙水管，由挖土機掘出約4公尺深的管溝，準備將自設的汙水管，連接到民生一路的公有汙水下水道。
工人陳姓男子（40歲）挖土機挖出管溝渠道，進坑道下準備接管，不料，疑土方陷落，陳姓工人被土方活埋。
消防局據報，動員12車20人前往工地，搶救遭活埋的工人，直到中午12時30分挖出陳姓工人，發現陳吐血，無生命跡象，趕緊將他送醫急救。
由於發生工安意外的工地，在公有停車場，警、消搶救時，原以為是高雄市政府工務局或水利局發包的工程，後來水利局表示，經查該工程為自辦污水接管工程，由建商委託工程公司施工接管，不是市府發包的公共工程。
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