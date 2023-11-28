買賣車輛糾紛怒砸車廠 網友批「治安真差」台南警逮人

有網友PO出影片，指出台南七股某車廠遭不明人士上門砸店，車子跟辦公室一片狼籍，動手方事後還持續叫囂。據了解，雙方因為權利車買賣起爭執，買方用5000元代價「試車」，不滿意想換車，被賣方要求先還車再說，一時氣憤竟「烙人」砸賣方位於七股的倉庫，佳里警方指出，涉案的洪姓男子等7人全數到案，訊後依毀損、妨害秩序等罪嫌送辦。

警方指出，洪男與黃男談妥以14萬5000元購買一部權利車，洪男先付5000元訂金，說好先試開3天，滿意再付齊剩餘款項，但洪男不滿意車況，向黃男表示要換車，黃男催洪男先還車，洪認為「不給面子」，23日下午4時許兩部車共乘7人，前往黃男位於七股區永吉里的據點找麻煩。

由於該處僅是黃男租來當倉庫的地點，平時並沒有人，洪男等人持棍棒看到車輛、物品就砸，現場10幾部車及桌椅櫃子等被砸得面目全非，隨後眾人揚長而去，聲響驚動附近居民，向警方報案。