法籍情侶檔屏東彎刀縱走迷路失聯 3天後在隘寮南溪谷獲救

一對法國籍情侶檔23日進入屏東縣霧頭山，26日因迷路向外求助，於今上午在隘寮南溪谷被發現，2人意識清楚，身體狀況無大礙，經吊掛送往高雄小港機場送醫。圖／消防局提供

法國籍情侶檔來台觀光，男約38歲、女約30歲，2人在23日進入屏東縣霧頭山，預計花費4天完成「彎刀縱走」行程，26日因迷路向家屬求助，家人透過在台友人通報，消防局經3天陸、空搜救，救難直升機於今上午10點47分在隘寮南溪谷發現2人，幸他們意識清楚，身體狀況無大礙，現已順利吊掛，送往高雄小港機場送醫。

消防局於26日上午9點29分獲報，從北大武及阿禮等2路線搜尋，同時從空探尋，今派出7車、25人協尋，直升機於上午9點33分成功空投物資給救難人員後，繼續前往迷路者回報的座標位置附近搜尋。