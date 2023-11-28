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法籍情侶檔屏東彎刀縱走迷路失聯 3天後在隘寮南溪谷獲救
法國籍情侶檔來台觀光，男約38歲、女約30歲，2人在23日進入屏東縣霧頭山，預計花費4天完成「彎刀縱走」行程，26日因迷路向家屬求助，家人透過在台友人通報，消防局經3天陸、空搜救，救難直升機於今上午10點47分在隘寮南溪谷發現2人，幸他們意識清楚，身體狀況無大礙，現已順利吊掛，送往高雄小港機場送醫。
消防局於26日上午9點29分獲報，從北大武及阿禮等2路線搜尋，同時從空探尋，今派出7車、25人協尋，直升機於上午9點33分成功空投物資給救難人員後，繼續前往迷路者回報的座標位置附近搜尋。
經3天搜尋，救難直升機順利於上午10點47分在隘寮南上游溪谷附近發現2人，順利將其吊掛救出，2人意識清楚、身體無大礙，目前送往高雄市小港機場，後續由人員協助送醫。
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