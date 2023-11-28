學生接吻被記警告申評會撤銷 南山中學反問：校內適合接吻？

新北中和區私立南山中學2021年曾明訂禁愛令引發爭議，校方後續稱將適時修正校規。不料今年5月仍有2名學生因在走廊上親吻，遭記兩支警告，該生不滿向新北學生申訴評議委員會申訴，申評會認定該校違反教育部規定，撤銷該生警告。校方重申並無禁愛令，但舉止應「發乎情，止於禮」，並反問難道校內適合親吻嗎？

青年民主協會指出，該校至今仍有違法「禁愛令」，今年5月該校兩位男女學生在走廊吃晚餐，被生輔組長撞見，認為兩人互動太親密，調閱監視器發現兩人有親吻的行為。男學生不認為這樣的行為「需要被糾正」，但校方仍以「人際互動行為失檢，肢體接觸逾越分際，影響班級、校園秩序及風氣」，記學生警告兩次。

青民協批評，學校行為已違法，教育部法規已明文禁止將情感交往、情感關係曖昧、情感行為不檢或類似規定作為懲處要件，該校卻仍有禁愛令、禁止親密互動的懲處規定。學生認為校方已違反教育部法規，先向學校提出申訴遭駁，因此再向新北學生申訴評議委員會提出再申訴。

申評會10月20日決議，校規有關「人際互動失檢」、「肢體接觸逾越分際」違反明確性原則，校方懲處學生有親密、情感表達言行，違反比例原則，且教育部明訂 不得籠統將「情感交往、關係曖昧、行為不檢」或類似規定作為懲處學生要件，因此撤銷學生警告。