偷神像金牌賤賣卻昏倒送醫 出院立被逮 警：冥冥之中

台南一名于姓男子，光天化日下侵入私人宮廟，竊取神像上3面金牌變賣，但卻走霉運，住進加護病房差點小命不保，最後被警方逮捕。照／民眾提供

台南市一名于姓男子平日遊手好閒又染上毒癮，沒錢就四處行竊，時常進出警所，這次又碰到鐵板，日前他行經一處私人宮廟，見沒人看顧，竟大膽爬上案桌，盜走3尊神像身上的金牌，變賣現金花用，或許是老天有眼，他花光金錢後突然路倒送醫，住在加護病房2天差點丟了小命，出院後不敢回家，闖進民宅要梳洗，被聞訊而來的員警逮個正著，依竊盜、入侵住宅等罪嫌送辦。

據了解，58歲的于姓男子缺錢花用，18日在台南善化街頭閒逛，路過一處私人宮廟時，見四下無人，奉祀的朱府千歲、戴府二將軍、二路元帥神像上掛著金牌，竟起了盜心，直接爬上神明桌，摘了金牌後就跑，民眾返家後發現金牌遭竊，氣到爆炸，沒想到有人連神明都敢偷。

受害民眾調閱自家監視器，剛好錄下竊賊身影，立刻向警方報案，並在臉書社群貼文，網友都說小偷「真好膽」、「神明會出手的」；警方循線偵辦，確定于男涉有重嫌，多次查訪但因他居無定所撲空，後來再到設籍處找人，同步收到民宅遭人闖出消息，警網到場，把于男逮個正著，前後約一周時間。

面對警方訊問，于男坦承偷竊神像上的金牌，價值2萬多元的金牌被他賤賣6000多元，用來買毒及日常花用，他向警方供稱，這段時間走楣運，走在路上突然昏厥，送醫後還轉入加護病房救治，病因不明躺了整整2天，出院後想找到地方洗澡，還被警方逮到，果然是賊星該敗。

善化警方訊後依法送辦，並呼籲宮廟神壇管理者，開放讓信徒自行參拜立意良好，但基本防護設施仍要裝設，以確保讓宵小無可趁之機！