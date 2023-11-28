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屏東檢舉交通違規案暴增8萬件 「未依規定使用燈光」最多
屏東今年交通檢舉量暴增，依警方從年初至10月統計，民眾檢舉交通違規總計8萬7千件，較去年同期的5萬9610件，增加2萬7390件，遭檢舉樣態以「未依規定使用燈光」1萬8597件為大宗，其次是「違規停車」有1萬7521件，違規檢舉熱區路段中，屏東市就占5處，以建國路段4128件最多；警方呼籲，民眾切勿貪圖方便而違規。
警方指出，從今年1月統計至10月，檢舉違規態樣前10名依序為，「未依規定使用燈光」有1萬8597件，「違規停車」有1萬7521件，「不依標誌標線號誌指示行駛」有1萬2665件，「闖紅燈」有1萬2132件，「未戴安全帽」有9088件，「不依標誌標線號誌轉彎或變換車道」有3090件，「駛入來車道（逆向行駛）」有2720件，「違規超車」有2520件，「多車道未依規定駕車（汽車行駛慢車道）」有2270件，「車輛不停讓行人」有1410件。
另外，前10大檢舉熱點路段分別為，屏東市建國路4128件、台1線4104件、東港鎮中正路4002件、屏東市自由路3648件、潮州鎮新生路3291件、屏東市瑞光路3255件、潮州鎮延平路3222件、屏東市廣東路3216件、屏東市民生路2865件，及台88快速道路2487件。
警方指出，受理檢舉案件後，會依照民眾提供資料及裁罰細則規定，審視個案具體事實後認定，呼籲民眾遵守交通法令，遵循標誌、標線及號誌指示，切勿貪圖方便而冒險違規。
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