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新北國中女生學校公廁掌摑同學9巴掌 一旁有人鼓譟叫好

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市某國中發生校園霸凌案件！1名國中女學生昨天在校園廁所內，遭另1名女學生掌摑共9巴掌，被打的女學生絲毫不敢反抗只得站在原地挨打，過程全被拍下上傳網路社團「黑色豪門企業」。轄區警方表示網巡發現後已通報教育局，若女學生提告將依法處理。新北市教育局表示校方已介入處理並完成校安通報。

據了解，掌摑女學生的是1名就讀國1的中輟生，今年才剛復學，疑因不滿被害人向同學談到她中輟的事情，昨天竟將被害女學生叫到廁所出手掌摑9巴掌，其他同學還在旁錄影鼓譟叫好，並將影片上傳網路社團。

轄區警方網路巡邏發現後立即通報校方及教育局，校方觀看過影片後對於女學生行為直搖頭，立即進行校安通報並聯繫雙方家長到校處理。

新北市教育局對此回應：經向學校瞭解，本案係學生間因評論他人衍生不當肢體衝突，校方知悉後即介入處理並完成校安通報，並已聯繫家長說明原委及相關權益事項，請其共同約束管教。校方已邀請雙方家長到校研商後續處遇措施。

新北市教育局表示，校方已對相關學生實施輔導管教措施，輔導晤談給予適切協助，學校並與家長保持密切聯繫及時提供協助。並將督請學校妥適輔導學生，加強學生法治教育及網路使用正確觀念，另請學校密切與家長聯繫提供協助，以建立友善和諧的校園學習環境。

國中女學生在廁所掌摑女同學。圖／翻攝自黑色豪門企業
國中女學生在廁所掌摑女同學。圖／翻攝自黑色豪門企業

教育局

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