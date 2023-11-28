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台北郵件處理中心人員墜樓 主管：平時工作無異樣

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導

台北郵件處理中心女員工，疑因不堪家庭經濟壓力過大，墜樓後不治。記者廖炳棋/翻攝
台北郵件處理中心女員工，疑因不堪家庭經濟壓力過大，墜樓後不治。記者廖炳棋/翻攝

今早台北市愛國東路上的中華郵政台北郵件處理中心，發現1名年約40多歲的女子墜落2樓露臺，救護人員緊急協助送往台大醫院，仍因傷勢過重宣告不治。據了解，該名女子為中華郵政台北郵件處理中心會計部佐理員；台北郵件處理中心表示，該名同仁平時表現正常，其丈夫今早聯繫不上太太，請中心協助找尋，不料發生憾事。

台北郵件處理中心主任林煌城表示，該名同仁近期上班狀態正常，主要都是從事例行性工作，今天上班遇到其他同事時，神情也無特別異狀。今早中心接到其丈夫來電，表示聯絡不上太太，請同仁協助趕緊尋找，不久後即在頂樓發現該名同仁鞋子，人已墜落2樓露臺。

林煌城指出，事發當時立即通報119送往台大醫院，不幸急救無效已宣告不治。該中心這兩天會配合警方提供協助，並針對其他同仁進行輔導，也配有勞安人員協助家屬處理後續事宜。

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台大醫院 中華郵政 丈夫

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