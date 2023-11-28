簡訊網址別亂點！欠繳水費騙275元是外幣 警：有人被騙102倍柯威特幣

詐騙手法不斷翻新，台中很多人最近接到手機簡訊，表明對方欠繳水費，有人被騙後提醒大家，詐團騙的275元是外幣，等於被騙新台幣4萬多元；台中警方表示，這是最近常見詐騙手法，曾有人被騙最大幣值是台幣102倍的柯威特幣。

民眾接到的詐騙簡訊，騙稱住戶水費沒繳已逾期，需繳275元新台幣，11月24日前需繳費，否則終止供水，有人誤以為自己沒繳水費，點進網址，只有信用卡付費欄，懷疑是詐騙，向水公司查證，才知很多人都接到這封詐騙簡訊，因為水公司人員第一句就問「又是275元嗎？」

警方表示，這封簡訊確定是詐騙內容，最近很多詐騙手法，騙被害人信用卡付費，金額看似很少，卻是騙外幣，被害人沒仔細看英文字母幣值內容，轉帳後就被騙數萬元，最常見的是被騙歐元，台幣的30多倍；更有人被騙柯威特幣，是台幣的102倍。

警方表示，詐騙簡訊話術再升級，提醒辨識RCS簡訊特徵，還有詐騙集團假冒銀行業者名義，以「安全問題需關閉帳戶，請驗證個人資料」等話術，要求民眾點擊簡訊連結，誘導填寫個資並盜刷信卡。

要注意RCS詐騙簡訊3大特徵： 1、+號開頭

2、網址連結

3、RCS署名