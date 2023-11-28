高雄汽車保養廠失火冒濃煙 5間鐵皮廠房付之一炬保修車也遭殃

今天上午10時42分許，有民眾向警消通報，高雄仁武區水管路上的汽車保養廠大量濃煙冒出，消防局趕緊派遣人車前往，但火勢一度過於猛烈，指揮中心再加派人力共14車22人前往布線灌水搶救，據報並無人員受困受傷，警方表示，周邊5間鐵皮屋廠房連帶受影響，廠內保修車付之一炬。

保養廠內的吳姓修車師傅指出，廠內烤漆室莫名起火冒出濃煙，第一時間雖緊急拿出滅火器，但來不及滅火，只好向外逃出。