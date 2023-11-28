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影／法籍情侶重裝登屏東霧頭山迷路 近30名警消持續投入搜救

聯合報／ 記者張已亷／屏東即時報導

2名法籍情侶男約38歲、女約30歲於23日進入屏東縣霧台鄉霧頭山，著重裝於彎刀縱走過程中迷路，消防局在26日上午9點29分獲報，從陸、空展開搜尋。今救難人員持續從北大武及阿禮等2路線搜尋，同時申請直升機找尋，再額外派出2車、6人入山搜救，目前已投入近30名救難人員持續搜尋。

消防局表示，搜救人員約需3天路程才能抵達迷路者回報的座標位置，目前北大武山路線搜救人員已過神木區，另霧台鄉阿禮路線搜救人員分2組，第1組人員於霞迭爾山等待空投物資，第2組人員已過霧頭山三角點，皆持續前進中。

同時申請直升機於今上午8點58分從小港機場起飛，載送物資於上午9點33分成功空投給救難人員後，繼續前往目標區附近搜尋。

消防局於26日獲報後出動第一大隊、特搜大隊、霧台、三地門、瑪家分隊及義消特搜隊，共計8車、23人前往，今持續搜救，再出動2車、6人入山，並申請空勤總隊直升機協助搜尋，目前持續搜尋中。

2名法籍情侶男約38歲、女約30歲於23日進入屏東縣霧台鄉霧頭山迷路，消防局從陸、空展開搜尋，今再額外派出2車、6人入山搜救，目前已投入近30名救難人員持續搜尋。圖／消防局提供
2名法籍情侶男約38歲、女約30歲於23日進入屏東縣霧台鄉霧頭山迷路，消防局從陸、空展開搜尋，今再額外派出2車、6人入山搜救，目前已投入近30名救難人員持續搜尋。圖／消防局提供

直升機 小港機場 屏東縣

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