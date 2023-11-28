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憂病毒大流行 台中嬤晚上溜出門要打疫苗卻跑錯地方

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導

台中81歲老婦人日前趁夜色偷溜出門要打疫苗，結果誤入藥局，還好藥師報警、警方護送返家休息，令家屬感謝不已。記者趙容萱／翻攝
台中81歲老婦人日前趁夜色偷溜出門要打疫苗，結果誤入藥局，還好藥師報警、警方護送返家休息，令家屬感謝不已。記者趙容萱／翻攝

國內流感、腺病毒等多種呼吸道病毒在社區活動度持續，台中一名81歲老婦人擔心病毒大流行，日前趁夜色偷溜出門要打疫苗，走了1公里看到「有人穿白衣服」，以為是醫生就入內要打疫苗，結果誤入藥局，由於老婦人迷路，加上附近診所已過看診時間又天冷，由警方護送返家休息，令家屬感謝不已。

台中市警局烏日分局瑞井派出所所長徐資証說明，警員張保強、吳宗翰日前晚間9時許，接獲藥師報案指稱，有一名老婦人到藥局，說要打疫苗，疑似迷路了，需要警方協助。

警方到場後，這名阿嬤表示，因為年紀大，覺得打疫苗是一種保障，打了比較能安心，所以晚上出門尋找診所打疫苗，但走了一公里多，經過這裡，看到裡頭有人穿白衣服，以為是醫生，進來後，經藥師說明，才發現是是走錯，也無法打疫苗。

員警耐心安撫下，老婦人拿出健保卡，透過警政系統確認住家地址。員警考量老婦的兒子外出工作無法接回老媽媽，加上晚間天冷，立即護送返家休息並暖心提醒老婦人診所已過看診時間，隔天一早再前往接種疫苗。

家屬表示，老母親年紀大了，記憶力大不從前，這次趁著家人不注意時，自己偷偷出門，讓他們相當擔心，感謝熱心藥師報案和暖心員警幫忙，才能讓她平安回家。

烏日警分局呼籲民眾，應多多關心與陪伴長者，並且多加留意長者平日動向，家中長者若有記憶力減退情形，可在其衣服繡上姓名及聯絡電話，或是戴上愛心手鍊防止走失，讓員警能幫助長者在最短時間內平安返家。

台中81歲老婦人日前趁夜色偷溜出門要打疫苗，結果誤入藥局，還好藥師報警、警方護送返家休息，令家屬感謝不已。記者趙容萱／翻攝
台中81歲老婦人日前趁夜色偷溜出門要打疫苗，結果誤入藥局，還好藥師報警、警方護送返家休息，令家屬感謝不已。記者趙容萱／翻攝
台中81歲老婦人日前趁夜色偷溜出門要打疫苗，結果誤入藥局，還好藥師報警、警方護送返家休息，令家屬感謝不已。記者趙容萱／翻攝
台中81歲老婦人日前趁夜色偷溜出門要打疫苗，結果誤入藥局，還好藥師報警、警方護送返家休息，令家屬感謝不已。記者趙容萱／翻攝

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