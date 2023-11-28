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影／不管他人死活！專偷改裝機車剎車卡鉗變賣 台中無業男連犯7案被逮

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導

台中市太平區陳姓男子，因缺錢花用，最近把腦筋動到改裝機車的剎車卡鉗上，連續多個夜晚，趁著夜色，竊取他人的機車剎車卡鉗，返家後隨即上網變賣，至少一連犯了7案。警方逐一過濾昨晚將他逮捕，依竊盜罪嫌將他移送法辦，並清查他所犯案件。

據機車店老闆說，因為機車卡鉗好拆卸，只要卸掉兩個螺絲，再把油壓管拿掉就可以帶走，加上又常用在改裝機車上，有其市場。但少了卡鉗，剎車即失去作用，容易發生意外，建議騎士起步前最好試試前後剎車，確定有剎車再上路。

警方說，陳姓男子（43歲）犯案時會鎖定改裝機車，先把機車停在遠處，再步行前往行竊，企圖躲避警方追緝。但警方仍從監視錄影查到他騎的機車，以車追人，昨晚在他太平區光興路家將他逮捕到案，並查獲尚未銷贓的卡鉗1個，讓陳男無法抵賴。

陳男坦承犯案，表示是因為無業缺錢，知道有人改裝機車喜歡用某一款的卡鉗，先前曾在市區偶而犯案，最近則犯案較多。每個卡鉗市價約5千多元，他得手後以數百元至1千元出售。

台中市太平警分局昨將陳姓男子移送法辦。圖／民眾提供
台中市太平警分局昨將陳姓男子移送法辦。圖／民眾提供
台中市太平警分局從監視錄影查獲陳姓男子犯案後離去身影，以車追人將他逮捕。圖／民眾提供
台中市太平警分局從監視錄影查獲陳姓男子犯案後離去身影，以車追人將他逮捕。圖／民眾提供
警方在陳姓男子家中查獲尚未售出的剎車卡鉗1個。圖／民眾提供
警方在陳姓男子家中查獲尚未售出的剎車卡鉗1個。圖／民眾提供

老闆 台中市 竊盜

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