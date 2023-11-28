天冷台中2隻小喵星人困引擎室 4歲女童路過直擊幫警加油

台中市黃姓男子前天開車行經北屯區時，聽到轎車引擎蓋傳出貓叫聲，趕緊停車查看，發現的確有幼貓受困其中，經聯絡警方到場後，警方除通知動保人員外，也利用罐頭、長藤棍將2隻幼貓救出，當時有女童行經該處，被警方搶救過程吸引，在旁替警方加油，也直擊兩隻幼貓被順利救出的一幕。

經查，黃姓男子前天中午開車出門，停等紅燈時，突然聽到車內有貓叫聲，趕緊將車停靠在超商前路旁檢查，發現有2隻幼貓躲在汽車引擎室裡爬動，黃男怕伸手捕抓會驚擾幼貓或遭咬傷，於是通知動保處派員協助；另黃男考量停車位置影響交通，又擔心發動引擎會傷到幼貓而不敢移置車輛，報警請求協助。

第五警分局松安派出所副所長石松衢、警員蔣孟霖，獲報到場，因當時不確定動保人員何時到場，因此先設法將兩隻幼貓引出，兩警先以貓食罐頭，引誘幼貓離開引擎室無效後，改以一警持長藤棍輕敲車輛引擎室地板，轉移幼貓的注意力，一警戴手套在汽車水箱前方等待，2人分工合作，伺機伸手將兩隻幼貓抓出，碰巧動保處人員抵達，將幼貓交由動保人員帶回。

當時有一名四歲女童行經該處，直擊警方搶救過程，十分有興趣，也在旁替警方加油，見到警方救出兩幼貓後，也急著想跟兩隻幼貓親近，也留下逗趣的一幕。