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影／高雄大樓深夜詭異怪聲妨害安寧 警一查急送醫

聯合報／ 記者古和純／高雄即時報導

高雄楠梓區某棟大樓前天深夜傳出古怪聲音惱人入睡，有民眾受不了向警方以妨害安寧報案，但警方前往一查，竟是84歲劉姓老翁身體不適，呈現「大字型」倒地平躺在家中廁所地板，並用「不求人」抓癢棒敲地求救，所幸，消防將鄭翁送醫後，已無大礙。

事發當時，正值凌晨1時許，多數民眾皆以入睡，但楠梓分局翠屏所警員卻接獲多起「妨害安寧」的報案電話，幾乎全指向德賢路某大樓，深夜傳出詭異的地板敲擊聲。

楠梓分局指出，警方到場時逐層巡查，發現某屋內持續傳來聲音，卻是陣陣微弱的呼救聲，趕緊進屋搶救，這才發現該住戶鄭翁當時跌倒痛苦，呈現「大字型」倒地平躺在家中廁所地板，並用「不求人」抓癢棒敲地，連續傳出「叩！叩！叩！」的連續求救聲響。

鄰居指出，劉翁平時深居簡出，因下肢無力行動不便；警方說明，當時老翁虛弱的用僅存力氣持平時抓癢的「不求人」敲打地板數10分鐘，發出的是「求救訊號」，所幸這聲響傳至各樓層，讓鄰居聽聞趕緊報警，警方逐層搜尋才知聲音來源。

鄭姓老翁前晚倒地無力站起，用抓癢棒敲地求助。記者古和純／翻攝
鄭姓老翁前晚倒地無力站起，用抓癢棒敲地求助。記者古和純／翻攝
救護人員將男子送醫。記者古和純／翻攝
救護人員將男子送醫。記者古和純／翻攝

廁所 鄰居

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