影／高雄大樓深夜詭異怪聲妨害安寧 警一查急送醫

高雄楠梓區某棟大樓前天深夜傳出古怪聲音惱人入睡，有民眾受不了向警方以妨害安寧報案，但警方前往一查，竟是84歲劉姓老翁身體不適，呈現「大字型」倒地平躺在家中廁所地板，並用「不求人」抓癢棒敲地求救，所幸，消防將鄭翁送醫後，已無大礙。

事發當時，正值凌晨1時許，多數民眾皆以入睡，但楠梓分局翠屏所警員卻接獲多起「妨害安寧」的報案電話，幾乎全指向德賢路某大樓，深夜傳出詭異的地板敲擊聲。

楠梓分局指出，警方到場時逐層巡查，發現某屋內持續傳來聲音，卻是陣陣微弱的呼救聲，趕緊進屋搶救，這才發現該住戶鄭翁當時跌倒痛苦，呈現「大字型」倒地平躺在家中廁所地板，並用「不求人」抓癢棒敲地，連續傳出「叩！叩！叩！」的連續求救聲響。