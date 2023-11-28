天氣變涼清理水冷機放騎樓晾乾 拾荒婦竟當垃圾回收還拆了
高雄黃姓婦人撿拾資源回收物，將住戶放騎樓下的移動式水冷氣機，當廢棄物回收。住戶發現水冷氣機失竊，報警追查，警方調閱監錄畫面找到黃婦，水冷氣機已被黃婦拆卸，依竊盜罪嫌移送法辦。
據了解，高雄市鳳山區錦田路黃姓住戶因天氣變冷，11月26日下午，清洗使用近10年的水冷氣機後，放在住處騎樓下晾乾，不料黃姓婦人（62歲）騎車經過，認為這台水冷機是廢棄物，便載上機車離去，黃姓住戶發現水冷機失竊，向鳳山警分局報案。
警方調閱路口監錄畫面，發現黃婦騎機車載走水冷機，價值約8000元，2小時候找到黃婦，發現黃婦已拆解水冷機，分裝金屬和塑膠外殼，準備拿去變賣，警方查扣相關零組件，通知失主，令失主看傻眼。
黃婦解釋，誤把機器當成廢棄物，一再向失主道歉，並承諾賠償1台水冷氣機，雙方達成和解，黃姓住戶也不再追究，但警方表示，竊盜罪屬非告訴乃論之罪，警詢後仍將黃婦依竊盜罪嫌移送法辦。
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