那瑪夏救護車深夜急送病患 紅燈直行遭撞救護員也送醫

那瑪夏分隊救護車深夜送病患就醫遭撞。記者蔡世偉／翻攝

一輛高雄市消防局那瑪夏分隊救護車26日晚間執行載送傷患就醫途中，在旗山區中華路與復新東街路口與小客車發生交通事故，小客車駕駛與救護車副駕駛皆受傷，幸好沒造成救護車上的傷患更嚴重的傷害。傷者分別送至旗山醫院及榮民總醫院救治，肇事原因目前正由警方進一步調查中。

旗山警分局表示，由那瑪夏分隊李姓消防員（46歲）駕駛的救護車，正執行緊急救護勤務，隨行1名副駕隊員，載有病患1人。26日晚間11點多沿中華路往旗山醫院方向紅燈直行，卻在復新東街口與正準備綠燈左轉，由31歲羅男駕駛白色小客車發生交通事故。

此事故造成造成救護車前方車頭毀損，小客車左側車身及車頭鈑金凹陷毀損，救護車後座照顧病患的23歲救護隊員右耳撕裂傷，羅姓小客車駕駛則是左手肘擦傷。原本因腹痛載運就醫的26歲病患，並未受到更嚴重的傷害，隨後被消防局旗山分隊分別送往旗山醫院與高雄榮民總醫院。經查，救護車一路皆有開啟警示燈與警報器，雙方也並未酒駕，詳細肇事原因警方正在調查中。