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影／屏東市驚傳氣爆幸無人傷 疑地下室電線走火引燃漆罐

聯合報／ 記者張已亷／屏東即時報導

屏東市民生路和永興巷一處工地今晚6點左右驚傳氣爆火警，附近居民起初聽見2聲爆炸聲響，接著聞到濃烈塑膠味，外出查看發現工地地下室冒出陣陣黑煙，趕緊通報求助，消防局派出11輛各式搶救車輛、24名消防員到場，布水線灌救，30分鐘內撲滅火勢，幸無人傷亡。初步研判疑是電線走火，引燃囤放的噴漆罐等易燃物導致，詳細起火原因有待火調人員釐清。

附近居民表示，晚上6點左右先是聽見2聲很大的爆炸聲，以為是有人放鞭炮，但巨大聲響造成住家震動，接著聞很濃的塑膠味，再聽見「蹦！蹦！」聲響，嚇得他跑出家門查看，發現住家對面距離不到3公尺的工地地下室冒出濃濃黑煙，趕緊通報求助。

「聽到7、8聲爆炸聲！」他說，工地附近的住戶以高齡者居多，非常擔心爆炸造成嚴重災難，「有1戶快百歲的長輩就住在附近，要怎麼跑？這邊都是80幾歲的老人，真的很恐怖！」

消防局於晚上6點31分獲報，派出屏二、屏東、麟洛分隊及第一大隊等，出動11車、24人前往搶救，於晚上6點52分撲滅火勢，經現場人員初步研判，起火點為工地地下室，起火原因疑似是電線走火引燃油漆罐、塑膠水管等易燃物，而高溫造成地下室囤放的噴漆罐破裂，加上室內回音才放大爆炸聲響。

市長周佳琪與橋南里長吳富美也到場關心。吳富美表示，因工地沒有人員在場，目前也無法聯繫上建築公司，明日將由火調人員調查起火原因。

屏東市民生路和永興巷一處工地今晚6點左右驚傳氣爆火警，消防局派出11輛各式搶救車輛、24名消防員到場，30分鐘內撲滅火勢，幸無人傷亡，初步研判疑是電線走火，引燃囤放的噴漆罐等易燃物導致，詳細起火原因有待火調人員釐清。記者張已亷／攝影
屏東市民生路和永興巷一處工地今晚6點左右驚傳氣爆火警，消防局派出11輛各式搶救車輛、24名消防員到場，30分鐘內撲滅火勢，幸無人傷亡，初步研判疑是電線走火，引燃囤放的噴漆罐等易燃物導致，詳細起火原因有待火調人員釐清。記者張已亷／攝影
屏東市民生路和永興巷一處工地今晚6點左右驚傳氣爆火警，消防局派出11輛各式搶救車輛、24名消防員到場，30分鐘內撲滅火勢，幸無人傷亡，初步研判疑是電線走火，引燃囤放的噴漆罐等易燃物導致，詳細起火原因有待火調人員釐清。記者張已亷／攝影
屏東市民生路和永興巷一處工地今晚6點左右驚傳氣爆火警，消防局派出11輛各式搶救車輛、24名消防員到場，30分鐘內撲滅火勢，幸無人傷亡，初步研判疑是電線走火，引燃囤放的噴漆罐等易燃物導致，詳細起火原因有待火調人員釐清。記者張已亷／攝影
屏東市民生路和永興巷一處工地今晚6點左右驚傳氣爆火警，消防局派出11輛各式搶救車輛、24名消防員到場，30分鐘內撲滅火勢，幸無人傷亡，初步研判疑是電線走火，引燃囤放的噴漆罐等易燃物導致，詳細起火原因有待火調人員釐清。記者張已亷／攝影
屏東市民生路和永興巷一處工地今晚6點左右驚傳氣爆火警，消防局派出11輛各式搶救車輛、24名消防員到場，30分鐘內撲滅火勢，幸無人傷亡，初步研判疑是電線走火，引燃囤放的噴漆罐等易燃物導致，詳細起火原因有待火調人員釐清。記者張已亷／攝影

爆炸 屏東 高溫

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