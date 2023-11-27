快訊

殯葬大亨吳珅篁病逝享壽60歲 「往生室變五星飯店」一戰成名

籃球／辣個男人回來了！新北國王29日東超比賽楊敬敏確定上場

被傳建中畢業？陳慕義親揭真實學歷 網得知真相驚「更猛」

留口氣返家中途卻發生車禍 嘉檢相驗確認死亡時間

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

嘉義市72歲陳姓婦人病危本月23日晚上由民間救護車從台北載返家臨終，行經國1南下台中路段救護車追撞前方大貨車，陳婦經送醫後載回家中拔管死亡。嘉義檢方今天代驗，研判死亡方式為自然死，並確認死亡時間。

國道警方表示，陳婦因病11月12日在台北市的醫院住院手術治療，23日醫院判定心臟衰竭，經家屬討論決定彌留返家，同日晚間由民間救護車黃男（31歲）接駁陳婦返回嘉義市住家拔管，當時車上還有陳婦丈夫、女兒及護理師。

救護車於23日晚上10點41分行經國道1號南下台中路段時，黃男疑因未注意車前方狀態，撞擊前方大貨車車尾，救護車上包含陳婦等5人受傷送醫治療。不過，陳婦於24日零點15分到院前呈現心跳休止狀態，由另1輛民間救護車載返回嘉義市住家拔管死亡。

陳婦家屬原本與台北的醫院聯繫，依陳婦返家拔管時間為死亡時間而開立死亡證明書，無須警方介入處理，但家屬昨天通知警方，因後續有訴訟、理賠需求，改報請司法相驗。

嘉義地檢署表示，檢方今天會同法醫等人相驗，依據醫院病歷、救護車紀錄、檢視遺體外觀，死亡方式為自然死，死亡時間為11月23日晚上8點48分，為離開台北的醫院時間。

救護車載臨終病患返鄉，卻在國道發生追撞，病患到院前死亡，嘉檢相驗為自然死亡。圖／資料照片
救護車載臨終病患返鄉，卻在國道發生追撞，病患到院前死亡，嘉檢相驗為自然死亡。圖／資料照片

救護車 嘉義 國道

延伸閱讀

救護車載臨終病患國道追撞 嘉檢相驗為自然死

嘉義市議員戴寧被控涉詐領助理費 二審開庭否認犯罪

嘉義市1席立委6人爭搶 聚焦藍綠對決

救護車載返家臨終病人國道追撞 釀5傷送醫

相關新聞

影／單親媽露營燒炭取暖亡 前夫謝營主救回2女兒

桃園43歲羅姓單親媽，前天帶著一對年約13歲的雙胞胎女兒前往新竹縣尖石鄉露營，因山區入夜寒冷，一家人將焚火台拿到帳篷內取...

釣河豚的人找到了！釣友稱洪男生前說常料理河豚才寄去

南投縣發生9人食用河豚中毒，送醫後1人死亡案件。南投縣衛生局調查河豚來自基隆，基隆市衛生局今天循線找到釣到河豚的人。這名...

小吃店老闆吃河豚中毒亡 老家經濟恐陷困頓南投縣府伸援

南投仁愛小吃店洪姓男子煮河豚宴請親友，造成8人送醫，自己中毒身亡。社勞處今查，洪男離婚育有1兒，父母為中低收入老人生活津...

影／法籍情侶檔屏東彎刀縱走迷路 警消兵分多路空勤搜尋中

屏東縣消防局26日上午9點29分，接獲警方轉報山域事故，兩名法籍情侶檔男約38歲、女約30歲，23日到從屏東縣霧台鄉霧頭...

屏東市驚傳氣爆幸無人傷 疑地下室電線走火引燃漆罐

屏東市民生路和永興巷一處工地今晚6點左右驚傳氣爆火警，附近居民起初聽見2聲爆炸聲響，接著聞到濃烈塑膠味，外出查看發現工地...

留口氣返家中途卻發生車禍 嘉檢相驗確認死亡時間

嘉義市72歲陳姓婦人病危本月23日晚上由民間救護車從台北載返家臨終，行經國1南下台中路段救護車追撞前方大貨車，陳婦經送醫...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。