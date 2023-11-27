留口氣返家中途卻發生車禍 嘉檢相驗確認死亡時間

嘉義市72歲陳姓婦人病危本月23日晚上由民間救護車從台北載返家臨終，行經國1南下台中路段救護車追撞前方大貨車，陳婦經送醫後載回家中拔管死亡。嘉義檢方今天代驗，研判死亡方式為自然死，並確認死亡時間。

國道警方表示，陳婦因病11月12日在台北市的醫院住院手術治療，23日醫院判定心臟衰竭，經家屬討論決定彌留返家，同日晚間由民間救護車黃男（31歲）接駁陳婦返回嘉義市住家拔管，當時車上還有陳婦丈夫、女兒及護理師。

救護車於23日晚上10點41分行經國道1號南下台中路段時，黃男疑因未注意車前方狀態，撞擊前方大貨車車尾，救護車上包含陳婦等5人受傷送醫治療。不過，陳婦於24日零點15分到院前呈現心跳休止狀態，由另1輛民間救護車載返回嘉義市住家拔管死亡。

陳婦家屬原本與台北的醫院聯繫，依陳婦返家拔管時間為死亡時間而開立死亡證明書，無須警方介入處理，但家屬昨天通知警方，因後續有訴訟、理賠需求，改報請司法相驗。