影／單親媽露營燒炭取暖亡 前夫謝營主救回2女兒

桃園43歲羅姓單親媽，前天帶著一對年約13歲的雙胞胎女兒前往新竹縣尖石鄉露營，因山區入夜寒冷，一家人將焚火台拿到帳篷內取暖，沒想到3人因吸入一氧化碳昏迷，其中羅明顯死亡。檢警今天相驗，羅前夫與大兒子均到場，前夫感謝營主及時救回2女兒，大兒子則表示，媽媽是露營好手，該注意的安全沒少過，認為網友不該批評媽媽「沒常識」。

檢警今相驗發現，羅女身上無明顯外傷，指甲呈現紫色，初步研判疑為一氧化碳中毒致死，將採集血液送驗釐清死因。大兒子受訪指出，至今仍不敢告訴妹妹媽媽已經過世的消息，他以前就常跟爸媽、妹妹去露營，因為到台中念書住宿，才比較少一起出遊，前天才在臉書看到媽媽貼出遊照片，沒想到竟發生憾事。

目前在台中某大學三年級就讀建築相關科系的大兒子指出，媽媽從事美容業，爸爸從事裝潢工作，兩人離婚後，媽媽帶著他們3個孩子生活，經濟並不寬裕，有領低收入補助。雖爸媽離婚，但喜歡戶外活動的媽媽還是會帶全家一起出遊，媽媽是露營好手，也累積不少經驗，這次是因為煤油用完，但山上實在太冷，才會將燒了木炭的焚火台帶進帳篷內取暖，「媽媽一向重視安全，不是像網友說的沒常識」。

大兒子說，雙胞胎妹妹和自己差了8歲，目前仍在醫院高壓氧治療，現在最擔心的是，一氧化碳中毒會留下後遺症，偏偏自己還在念書，不知道該如何是好，雖然目前妹妹是由外公照顧，但外公已經退休，後續的醫療費用更怕難以負擔。