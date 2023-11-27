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女露營亡檢警相驗結果曝 前夫謝營主救回2女兒、大三兒不敢提死訊

影／單親媽露營燒炭取暖亡 前夫謝營主救回2女兒

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導

桃園43歲羅姓單親媽，前天帶著一對年約13歲的雙胞胎女兒前往新竹縣尖石鄉露營，因山區入夜寒冷，一家人將焚火台拿到帳篷內取暖，沒想到3人因吸入一氧化碳昏迷，其中羅明顯死亡。檢警今天相驗，羅前夫與大兒子均到場，前夫感謝營主及時救回2女兒，大兒子則表示，媽媽是露營好手，該注意的安全沒少過，認為網友不該批評媽媽「沒常識」。

檢警今相驗發現，羅女身上無明顯外傷，指甲呈現紫色，初步研判疑為一氧化碳中毒致死，將採集血液送驗釐清死因。大兒子受訪指出，至今仍不敢告訴妹妹媽媽已經過世的消息，他以前就常跟爸媽、妹妹去露營，因為到台中念書住宿，才比較少一起出遊，前天才在臉書看到媽媽貼出遊照片，沒想到竟發生憾事。

目前在台中某大學三年級就讀建築相關科系的大兒子指出，媽媽從事美容業，爸爸從事裝潢工作，兩人離婚後，媽媽帶著他們3個孩子生活，經濟並不寬裕，有領低收入補助。雖爸媽離婚，但喜歡戶外活動的媽媽還是會帶全家一起出遊，媽媽是露營好手，也累積不少經驗，這次是因為煤油用完，但山上實在太冷，才會將燒了木炭的焚火台帶進帳篷內取暖，「媽媽一向重視安全，不是像網友說的沒常識」。

大兒子說，雙胞胎妹妹和自己差了8歲，目前仍在醫院高壓氧治療，現在最擔心的是，一氧化碳中毒會留下後遺症，偏偏自己還在念書，不知道該如何是好，雖然目前妹妹是由外公照顧，但外公已經退休，後續的醫療費用更怕難以負擔。

前夫則表示，即使兩人已離婚，但連續假期或是過年，一家人還是會一起出遊，之前還曾從南部開始環島露營。這次因為手頭上有工作忙碌，才沒一起參加，同時也感謝營地老闆及時發現異狀，讓2個女兒能順利獲救。營地業者雖也到場，但不願多做說明。

羅女前天帶著雙胞胎女兒到尖石鄉秀巒部落露營，沒想到竟因取暖不慎造成憾事。記者黃羿馨／翻攝
羅女前天帶著雙胞胎女兒到尖石鄉秀巒部落露營，沒想到竟因取暖不慎造成憾事。記者黃羿馨／翻攝
因前晚尖石山區入夜最低溫僅有9°C，一家人將焚火台（圖右下）拿到帳篷內取暖，沒想到竟造成1死2傷意外。記者黃羿馨／翻攝
因前晚尖石山區入夜最低溫僅有9°C，一家人將焚火台（圖右下）拿到帳篷內取暖，沒想到竟造成1死2傷意外。記者黃羿馨／翻攝
檢警今相驗發現，羅女身上無明顯外傷，指甲呈現紫色，初步研判疑為一氧化碳中毒致死，將採集血液送驗釐清死因。圖／讀者提供
檢警今相驗發現，羅女身上無明顯外傷，指甲呈現紫色，初步研判疑為一氧化碳中毒致死，將採集血液送驗釐清死因。圖／讀者提供

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