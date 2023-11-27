7人溪阿縱走食物不足 救援人員送補給引導下山

7名年輕男女組隊進行2天溪阿縱走，因食物、飲水準備不足，昨天到嘉縣阿里山鄉松山至石猴車站之間有人頭暈、軟腳求援，消防局攜帶補給物資順利將人引導下山。

嘉義縣消防局今天發布新聞訊息表示，昨晚7時許獲報一行7人溪阿縱走隊伍，於松山至石猴車站之間，打電話求助，希望消防人員能帶食物、水來救援。

消防局說，確認座標位置及人員傷況後，派遣阿里山分隊偕同阿里山派出所、林保署阿里山工作站組成救援隊伍攜帶補給物資進入，接觸報案者後給予糧食及水分補充，評估7人（3男4女）僅疲勞無其他不適，引導下山後自行離去。

嘉義縣消防局長蔡建安說，登山時最注重平時自身的體能訓練，記得攜帶緊急裝備並熟悉路線、瞭解天氣預報，最重要的是帶足水和食物，才不會體力不足雙腳軟掉情形發生。

蔡建安說，去年嘉縣的山域事故總共31件，今年到目前為止總計為26件。