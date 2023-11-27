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男子騎車與遶境人員衝突 警摀嘴帶離現場遏止衝突擴大
台中市1名男子昨深夜10時許騎機車經過霧峰區成功路時，恰遇一場宮廟遶境活動結束，他因差一點撞到人而與正收拾東西的廟方人員發生口角和拉扯。所幸霧峰警分局霧峰派出所長葉利德和另名偵查員仍在附近執勤，看到這一幕趕緊上前處理，並保護該男子離開，及時遏止一場糾紛。
據了解，該男子（21歲）疑有精神疾病，警方先前曾有將他強制送醫記錄，對他留有印象。他被保護離去時，仍不斷與廟方人員嗆聲，一度引起廟方人員上前要打他，情勢頗為混亂。所幸葉利德安撫廟方人員情緒，也一路摀住該男子的嘴並保護住，並另名偵查員合力將男子帶離，才未讓衝突擴大。
葉利德將該男子帶回派出所管束，等廟會人員離去，該男子情緒也稍穩定後，才將他護送回家。該男子家人得知發生經過，看他平安歸來，直向警方表示感謝。警方則叮囑家人應留意該男子身心狀況，避免與人衝突。
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