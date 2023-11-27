假妙齡女交友真詐財 警破獲詐團投資平台逮26人
盧姓男子等人組成「萬邦」假投資平台，涉嫌透過LINE通訊軟體，以年輕女子頭貼隨機與被害人交友，再佯稱有投資飆股資訊，誘騙被害人匯款，警方循線逮捕盧男等26人，訊後送辦。
刑事局中部打擊犯罪中心今天發布新聞稿指出，警方分析165詐欺資料庫，發現網路上有以「萬邦」名義邀約的投資平台，用假投資詐欺手法詐騙民眾財物，蒐證後鎖定以25歲盧男為首的詐騙集團偵辦。
經刑事局中打與高雄市警察局苓雅分局、刑大偵八隊及苗栗縣警察局竹南分局等單位共組偵辦小組，並於今年8月間前往盧男位於高雄市的集團據點搜索，陸續帶回盧男等26人偵辦，查扣金融帳戶、金融卡、手機等證物。
警方查出，盧男等人使用LINE通訊軟體，以年輕女子頭貼主動加入不特定民眾為友人，透過頻繁對被害人早晚問安及噓寒問暖，再佯稱有投資飆股資訊，取信被害人匯款至詐騙集團指定帳戶。
專案小組清查，涉案的假投資平台被害人逾15人，財損金額逾新台幣9000萬元，其中有4人損失金額更超過1000萬元。
警方全案訊問後，將盧男等26人依詐欺、洗錢及組織犯罪等罪嫌，移送高雄地檢署偵辦。
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