快訊

法籍情侶檔屏東彎刀縱走4日後失蹤 警消兵分多路空勤搜尋

不開車還要買？板橋車位225萬「租38年才回本」 內行這樣選

聯合情夫砍殺前夫...澳女學者攜兒女逃來台3年 因1事落網引渡

假妙齡女交友真詐財 警破獲詐團投資平台逮26人

中央社／ 台中27日電

盧姓男子等人組成「萬邦」假投資平台，涉嫌透過LINE通訊軟體，以年輕女子頭貼隨機與被害人交友，再佯稱有投資飆股資訊，誘騙被害人匯款，警方循線逮捕盧男等26人，訊後送辦。

刑事局中部打擊犯罪中心今天發布新聞稿指出，警方分析165詐欺資料庫，發現網路上有以「萬邦」名義邀約的投資平台，用假投資詐欺手法詐騙民眾財物，蒐證後鎖定以25歲盧男為首的詐騙集團偵辦。

經刑事局中打與高雄市警察局苓雅分局、刑大偵八隊及苗栗縣警察局竹南分局等單位共組偵辦小組，並於今年8月間前往盧男位於高雄市的集團據點搜索，陸續帶回盧男等26人偵辦，查扣金融帳戶、金融卡、手機等證物。

警方查出，盧男等人使用LINE通訊軟體，以年輕女子頭貼主動加入不特定民眾為友人，透過頻繁對被害人早晚問安及噓寒問暖，再佯稱有投資飆股資訊，取信被害人匯款至詐騙集團指定帳戶。

專案小組清查，涉案的假投資平台被害人逾15人，財損金額逾新台幣9000萬元，其中有4人損失金額更超過1000萬元。

警方全案訊問後，將盧男等26人依詐欺、洗錢及組織犯罪等罪嫌，移送高雄地檢署偵辦。

詐騙集團 詐欺 警察

延伸閱讀

影／「萬邦」投資平台是詐騙 財金女教授「中招」被誆走千萬

主力被打趴！ 堅持不出貨、趁股價低時收購股份 散戶爽賺飆股

扮銀行以RCS寄簡訊 刑事局提供3特徵防詐騙

詐團又出新花招！佯裝親戚騙保釋金 高雄婦險上當

相關新聞

小吃店老闆吃河豚中毒亡 老家經濟恐陷困頓南投縣府伸援

南投仁愛小吃店洪姓男子煮河豚宴請親友，造成8人送醫，自己中毒身亡。社勞處今查，洪男離婚育有1兒，父母為中低收入老人生活津...

影／法籍情侶檔屏東彎刀縱走迷路 警消兵分多路空勤搜尋中

屏東縣消防局26日上午9點29分，接獲警方轉報山域事故，兩名法籍情侶檔男約38歲、女約30歲，23日到從屏東縣霧台鄉霧頭...

男子騎車與遶境人員衝突 警摀嘴帶離現場遏止衝突擴大

台中市1名男子昨深夜10時許騎機車經過霧峰區成功路時，恰遇一場宮廟遶境活動結束，他因差一點撞到人而與正收拾東西的廟方人員...

影／嬤為救3歲孫女抵擋滑落廂型車遭壓死 相關影片曝光了

台南市北區實踐街昨天發生一起意外，67歲方姓婦人開廂型貨車停在坡道上，拿水果下車置放，再回車邊時，車子突倒退。監視器畫面...

露營帳內燒炭取暖釀憾事 竹縣消防局提醒注意2原則

新竹縣尖石鄉露營區，昨天發生一家三口燒炭取暖，卻釀成媽媽一氧化碳中毒死亡，2女兒也中毒昏迷意外。新竹縣消防局也提醒民眾露...

影／基隆2高中輟學少年騎乘機車 過彎摔車1重傷1輕傷

基隆市17歲柯姓少年今天騎機車，在中和路164巷口附近彎道自摔，人車到地後，柯受輕傷，但坐在後座的16歲廖姓少年摔落排水...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。