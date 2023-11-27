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嘉縣新港民宅屋外雜物起火 燒毀鄰居休旅車

中央社／ 嘉義縣27日電

嘉義新港月眉潭今天中午發生火警，1戶民宅前堆放雜物，不明原因起火，波及鄰居休旅車；消防抵達時整輛車已燒毀，車主目擊心疼不已，幸未延燒民宅，起火原因調查中。

嘉義縣消防局今天發布新聞訊息表示，中午12時7分接獲通報，新港鄉月眉潭發生住宅火警，立即派遣六腳、嘉太、太保、新港與雙福等消防分隊前往救援。

消防局指出，到場發現是民宅前廢棄物起火燃燒，由於都是易燃物，火勢已蔓延，消防隊員立即出水灌救，12時31分撲滅，幸未延燒民宅；屋主感謝及時滅火，但鄰居停在廢棄物旁的休旅車在消防人員抵達前已被火吞噬，車主目擊心疼不已。

消防局表示，起火原因不明，呼籲民眾屋裡屋外不要堆放大量雜物，避免引發火災。

廢棄物 鄰居 嘉義

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