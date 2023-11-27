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外送員接「特殊」訂單 見對方1舉動機警報案救回一命

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄歐姓外送員今早接到一筆訂單，歐男到賣場完成採購後，送往鼓山區一處民宅，要交給下訂的31歲江姓男子，但江男取貨時臉色蒼白，不太像要烤肉，察覺有異的歐男離開後隨即報案，警方獲報後到場，將意識不清的江男救出，送醫後脫險，仍要在醫院觀察。

警方調查，歐男今上午10時許接到江男下訂的訂單，約10分鐘後送往江男住處，當時江男出來取貨時，因臉色蒼白且身體狀況有異，不太像要烤肉的樣子，反讓歐男提高警覺。

歐男離開江男住處後越想越不對勁，隨即騎車到三民一分局報案，轄區鼓山分局接獲轉報，派遣員警到江男住處，因房門反鎖，聯繫上江的家人開門後，隨即發現江男倒在屋內，馬上通報救護人員將他送醫。

救護車抵達後，江男已意識不清，送往醫院急救後脫險，目前仍要在醫院觀察。

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歐姓外送員接到江男的訂單，離開後報警成功救出意識不清的江男。記者張議晨／翻攝
歐姓外送員接到江男的訂單，離開後報警成功救出意識不清的江男。記者張議晨／翻攝

烤肉 意識 取貨

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