停車場8輛計程車財物遭竊 永和警48小時逮破窗大盜
新北市33歲謝姓男子因缺錢花用竟萌生歹念，大前天（24日）至永和區堤外綠寶石停車場尋找做案目標，擊破8輛計程車車窗並盜取車內零錢現金。永和警方接獲報案調閱監視器以車追人，鎖定33歲謝姓男子涉案，前天（25日）持拘票前往中和將謝男拘提到案，詢後依加重竊盜罪嫌送辦。
據了解，永和區堤外綠寶石停車場近日有多輛計程車遭敲破車窗行竊，永和警方接獲報案後調派偵查隊及派出所警力至停車場埋伏防竊，同時調閱監視器以車追人，鎖定33歲謝姓男子涉案。警方向新北地檢署與法院聲請拘票及搜索票後，25日晚間11時許在中和地區將謝男拘捕到案。
警詢時謝男坦承因缺錢花用，因而起意專挑計程車竊取車內現金零錢，作案地點遍及雙北，警方詢畢後依加重竊盜罪嫌將他移送新北地檢署偵辦，並持續清查謝男是否涉及其他竊案。
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